Cómo ver Manchester City vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la FA Cup. El encuentro se llevará a cabo el sábado 16 de abril a las 9:30 a.m. en el Estadio Wembley. La transmisión estará cargo de la señal de ESPN y Star Plus, además puedes seguir el minuto a minuto de trome.pe

La histórica FA Cup llega a sus momentos culminantes con un duelo que bien podría ser una final adelantada. Manchester City y Liverpool se volverán a enfrentar luego del partidazo que protagonizaron la semana pasada por la Premier League. Esta también podría ser una versión anticipada de la final de la Champions (ambos clubes están en las semifinales).

Manchester City vienen de empatar ante Atlético de Madrid y de conseguir su pase a ‘semis’ de Champions. Dicho encuentro dejó dos lesionados: Kevin De Bruyne y Kyle Walker. Ambos no entrarían en acción, por lo que ‘Pep’ Guardiola enviaría a Joao Cancelo por derecha y a Nathan Ake por izquierda. Mientras que Raheem Sterling y Jack Grealish aparecen como opciones ofensivas.

Por su parte, Liverpool iniciaría las acciones con los habituales titulares: Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson, que no vieron acción ante Benfica. Además de Sadio Mané, Thiago Alcántara, Fabinho y Mohamed Salah, que sí sumaron minutos en la Champions League.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Liverpool EN VIVO en semifinal de FA Cup?

Perú - 9:30 a.m.

Ecuador - 9:30 a.m.

Colombia - 9:30 a.m.

Bolivia - 10:30 a.m.

Venezuela - 10:30 a.m.

Brasil - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

Uruguay - 11:30 a.m.

Argentina - 11:30 a.m.

Chile: 11:30 a.m.

New Jersey: 9:30 a.m.

Miami: 9:30 a.m.

Los Ángeles: 6:30 a.m.

México: 9:30 a.m.

Panamá: 9:30 a.m.

Jamaica: 9:30 a.m.

Costa Rica: 8:30 a.m.

Honduras: 8:30 a.m.

Puerto Rico: 10:30 a.m.

República Dominicana: 10:30 a.m.

Barcelona: 3:30 p.m.

Madrid: 3:30 p.m.

¿Cómo ver en vivo Manchester City vs Liverpool en semifinal de FA Cup?

Perú: ESPN / Star Plus

Ecuador: ESPN / Star Plus

Colombia: ESPN / Star Plus

Argentina: ESPN / Star Plus

Uruguay: ESPN / Star Plus

Chile: ESPN / Star Plus

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el Manchester City vs Liverpool en semifinal de FA Cup?

Para ver Manchester City vs. Liverpool en Perú, desde la señal de ESPN, debes sintonizar los siguientes canales según tu compañía de cable.

Movistar 504 (SD) Canal 740 (HD)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60

¿Cómo ver Star Plus EN VIVO el Manchester City vs Liverpool en semifinal de FA Cup?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester City y Liverpool por la FA Cup puedes hacerlo a través de la señal Star Plus en México, Sudamérica y Centroamérica. Para utilizar este servicio debes suscribirte en la página oficial de Star Plus.

Una vez iniciada la sesión con tu usuario y contraseña, puedes ver el encuentro en tu smart TV, teléfono celular, computadora o tablet.

Manchester City vs Liverpool: últimos resultados

Manchester City 2-2 Liverpool 10.Abr.22

Liverpool 2-2 Manchester City 03.Oct.21

Liverpool 1-4 Manchester City 07.Feb.21

Manchester City 1-1 Liverpool 08.Nov.20

Manchester City 4-0 Liverpool 02.Jul.20

Liverpool 3-1 Manchester City 10.Nov.19

Manchester City 2-1 Liverpool 02.Ene.19

Manchester City vs Liverpool: alineaciones probables

Manchester City: Steffen; Cancelo, Stones, Laporte, Ake; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Sterling, Grealish.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mané.

