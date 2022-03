Manchester United vs. Atlético Madrid EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE. Cristiano Ronaldo, Pogba y Sancho abren todas las puertas del ‘Old Trafford’ para uno de los partidos más emocionantes de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-22, cuando HOY reciban a los de Diego Simeone, con Antoine Griezmann y Luis Suárez como alternativas para liderar la hazaña en Inglaterra desde las 3 p.m. (hora peruana) y que puedes seguir el ‘Minuto a Minuto’ por Trome.pe.

Manchester United vs Atlético Madrid EN VIVO minuto a minuto

No te pierdas las incidencias del Manchester United vs. Atlético Madrid EN VIVO en Old Trafford desde las 3 p.m. (hora peruana) por la vuelta en los octavos de final en Champions League.

Manchester United logró un resultado importante al empatar 1-1 con Atlético de Madrid en su visita al Wanda Metropolitano. Diego Simeone, quien fue cuestionado por no utilizar a Luis Suárez tiene la posibilidad de dar la contra a sus críticos, sin embargo, tiene Antoine Griezmann y Joao Felix para conseguir la hazaña rumbo a cuartos de final ante Míster Champions, Cristiano Ronaldo.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Atlético Madrid en octavos de Champions League?

Perú: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Manchester United vs Atlético Madrid en vivo en octavos de Champions League? - GUÍA TV

Perú: ESPN, Star+

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: TNT Brasil, SBT, TNT Go, GUIGO, Estádio TNT Sports, HBO Max

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Francia: Free, RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Amazon Prime Video

Italia: Canale 5, Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Sport 4K, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Sky Sport Uno

México: TNT Go, HBO Max, TNT Sports

Paraguay: ESPN, Star+

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN 4K Arabia

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports English

Reino Unido: BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BT Sport App, BT Sport Ultimate, BTSport.com

Estados Unidos: TUDN.com, SiriusXM FC, Paramount+, TUDNxtra, Univision, TUDN USA, TUDN App, Univision NOW

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: Star+, ESPN.

¿Cómo ver ESPN en vivo el Manchester United vs Atlético Madrid en octavos de Champions League?

Para ver el Manchester United vs Atlético Madrid en Perú, desde la señal de ESPN, debes sintonizar los siguientes canales según tu compañía de cable.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60

Manchester United vs Atlético Madrid: alineaciones posibles

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Fred, McTominay; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

Atlético Madrid: Oblak; Savić, Giménez, Reinildo; Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Lodi; João Félix, Griezmann.

Manchester United vs Atlético Madrid: últimos resultados

Ingleses y españoles han rvalizado en tres oportunidades con un saldo de un triunfo para Atlético de Madrid y 2 empates:

Atlético de Madrid 1-1 Manchester United - Febrero 2022

Manchester United 1-1 Atlético de Madrid - Noviembre 1991

Atlético de Madrid 3-0 Manchester United - Octubre 1991

