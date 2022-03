Melgar vs. Alianza Lima EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 12 de marzo por la fecha 6 de la Liga 1 Betsson 2022. El encuentro que se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA arranca a las 3:30 p.m. y la transmisión estará a cargo de GolPerú. Además, puedes seguir el minuto a minuto por trome.pe

Alianza Lima buscará su segundo triunfo en la Liga 1 cuando enfrente a Melgar en la difícil plaza de Arequipa. Los íntimos no han tenido un buen arranque y llegarán a este encuentro con la sensible baja de Hernán Barcos, que no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas.

Esto abre la puerta de ver a Cristian Benavente para jugar su primer partido de titular. ‘El Chaval’ jugará desde el ‘vamos’ acompañando a un Aldair Rodríguez que retomará la función de ‘9′.

Por su parte, Melgar llega de hacer un buen negocio ante Cienciano por Copa Sudamericana en Cusco. El cuadro ‘mistiano’ empató 1-1 en la ida y buscará avanzar en el torneo continental en condición de local.

En la Liga 1, la historia del cuadro ‘dominó’ es distinta. Se ubican en el puesto 16 con 4 puntos luego de haber diputado 4 encuentros, por lo que ganar en casa es casi una obligación.

SomosRivalesNoEnemigos 🔴⚫ Ser hincha de un club no nos hace enemigos, respetemos al rival. 👍 ¡No al racismo, no a la violencia, sí al fútbol! ⚽ 👏 pic.twitter.com/Ma6pZnWwQs — FBC Melgar (@MelgarOficial) March 10, 2022

¿A qué hora juegan Melgar vs Alianza Lima EN VIVO por Liga 1?

Perú: 3:30 p.m.

Paraguay: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 3:30 p.m.

España: 09:30 p.m.

¿Dónde ver transmisión del Melgar vs Alianza Lima en vivo? - GUÍA TV

El partido de Alianza Lima vs Melgar está programado para este sábado 12 de marzo a las 3:30 p.m. (hora peruana). GOLPERU será el canal encargado de la transmisión televisiva.

¿Cómo ver GolPerú en vivo para seguir el Melgar vs Alianza Lima?

GOLPERU será el canal encargado de transmitir Alianza Lima vs. Melgar, encuentro que podrá ser visto a través de la señal de canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.

Melgar vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Alianza Lima: Campos, Mora, Ramos, Míguez, Vílchez, Lagos, Ballón, Lavandeira, Benítez, Aldair Rodríguez y Benavente.

Melgar: Cáceda, Ramos, Deneumostier, Lazo, Reyna. Orzán, Tandazo, Arias, Pérez Guedes, Iberico y Cuesta.