Panamá vs. Honduras EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 12 del octagonal final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022, este jueves 24 de marzo a las 7:05 p.m. (hora hondureña) y 8:05 p.m. (hora peruana y panameña). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), TVN2 Panama, TVMax y Deportes TVC. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de Panamá tendrá una nueva oportunidad de acercarse a la clasificación al Mundial de Qatar cuando reciba a Honduras, que no tiene opción alguna para meterse en la cita mundialista. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¿A qué hora se juega el Panamá vs. Honduras?

México y Honduras: 7:05 p.m.

Panamá, Perú, Colombia y Ecuador: 8:05 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:05 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:05 p.m.

España: 2:06 a.m. (viernes 25 de marzo)

Panamá vs. Honduras: canales del partido y cómo ver por TV

El Panamá vs. Honduras será uno de los duelos más atractivos de la jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. y será transmitido para Panamá, por TVN2 Panama y TVMax; y para Honduras, por Deportes TVC. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Paramount+ y Telemundo Deportes En Vivo.

Panamá vs. Honduras: el panorama de las Eliminatorias en Concacaf

Tras once jornadas del octagonal final, tienen encarrilado el billete directo al Mundial las selecciones de Canadá (25), Estados Unidos (21) y México (21). Panamá, cuarta (17), y Costa Rica, quinta (16) a día de hoy son los que luchan por la plaza de la repesca que enfrentará al ganador de la zona de Oceanía.

En esta ventana se celebrarán las tres jornadas restantes en la que quedará resuelta la liguilla. México recibirá a Estados Unidos y El Salvador y visitará a Honduras; Canadá viajará a Costa Rica y Panamá y será anfitriona de Jamaica; EEUU, además de jugar contra el ‘Tri’, recibirá a Panamá y visitará a Costa Rica.

Panamá vs. Honduras: canaleros buscarán otro paso más

El mundialista en Rusia 2018 y capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, dijo el reciente lunes que en el grupo no hay presión sino ansias de salir a jugar el jueves próximo ante Honduras, en el arranque de la última ventana del octogonal final.

“Presión no hay, ansias y ganas sí hay. Desde el principio del octogonal hemos venido jugando así, no hay nada distinto, solo que son las últimas tres fechas. Muchos no nos daban en este momento de llegar a esta instancia de pelear por un cupo directo al Mundial”, indicó Godoy previo al arranque de los entrenamientos.

El capitán restó algo de importancia a que la lista de Honduras no presenta los nombres habituales, pero a su vez resaltó que “todo jugador que es llamado a la selección es porque algo tiene”.

“Puede que no vengan jugadores claves que tienen, pero esto hace una Honduras más peligrosa, porque esos jugadores que están querrán mostrarse y ganarse un espacio para la próxima eliminatoria y eso lo hace un partido más peligroso”, precisó el jugador del Nashville SC del fútbol de la MLS estadounidense.

Panamá vs. Honduras: últimos enfrentamientos

Honduras 2-3 Panamá | 2021 | Eliminatorias

Panamá 2-3 Honduras | 2021 | Copa Oro

Honduras 1-0 Panamá | 2018 | Amistoso

Panamá 2-2 Honduras | 2017 | Eliminatorias

Panamá 0-1 Honduras | 2017 | Copa Centroamericana

Honduras 0-1 Panamá | 2016 | Eliminatorias

Honduras 1-1 Panamá | 2015 | Copa Oro

Honduras 2-2 Panamá | 2013 | Eliminatorias

Panamá 2-0 Honduras | 2013 | Eliminatorias

Panamá 1-1 Honduras | 2013 | Copa Centroamericana

Panamá vs. Honduras: probables alineaciones

Panamá: Luis Mejía, Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, José Córdoba, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Alberto Quintero, Joel Bárcenas, Ismael Díaz y Ronaldo Blackburn. DT: Thomas Christiansen.

Honduras: Luis López, Carlos Argueta, Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Franklin Flores, Kervin Arriaga, Joseph Rosales, Alex López, Edwin Rodríguez, Kevin López y Romell Quioto. DT: Hernán ‘Bolillo’ Gómez.