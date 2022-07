Con las ganas al tope para sumar la primera victoria. Perú vs Venezuela EN VIVO vía DirecTV EN DIRECTO | ONLINE por la tercera jornada de la fase de grupo A del Copa América Femenina 2022 que se realiza en Colombia. Aquí podrás seguir todas las incidencias del importante duelo que tendrá la Selección Peruana.

Las ‘blanquirrojas’ quieren pasar la página, ya que en su debut cayeron derrotadas por 4-0 frente a Argentina. Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo, Eliana Stáblie y Érica Lonigro anotaron los goles en favor de la ‘Albiceleste’.

Perú vs. Venezuela: dónde ver en vivo la Copa América Femenina

Para ver el partido entre Perú y Venezuela por la Copa América 2022 en Colombia hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en Sudamérica , podrás seguir este partido del fútbol femenino a través de la señal de DirecTV Sports.

Si te encuentras en Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky HD, mientras que México también tendrá la transmisión de Blue to Go Video Everywhere. En el caso de Estados Unidos, Fox Sports transmitirá para el país norteamericano.

Por el lado de Venezuela, las vinotinto ganaron su partido ante la selección uruguaya con gol de Deyna Castellano. La delantera es la carta del triunfo del cuadro venezolano, la misma que milita en el Manchester City.

Perú vs. Venezuela: horarios en el mundo

El choque entre Perú y Venezuela empezará a partir de las 19:00 horas para todo el territorio peruano. Eso sí, aquí también te traemos todos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguirlo en vivo y en directo.

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Perú vs. Venezuela: ¿Dónde ver online el partido?

Para ver la transmisión online del partido decisivo entre Perú y Venezuela por la Copa América 2022 en Colombia puedes hacerlo a través de la señal oficial GRATIS | vía STREAMING de Directv GO, para todo Sudamérica.

Cabe destacar que, además de Venezuela, Perú comparte serie en la Copa América Femenina 2022 con Brasil (favorita a llevarse el certamen), Argentina y Uruguay. Un grupo más que complicado para las futbolistas de la Bicolor.