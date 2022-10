Racing vs. River Plate EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 27 de la Liga Profesional Argentina este domingo 23 de octubre del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio El Cilindro.

La ‘Academia’ tiene chances de coronarse en la fecha final de la competición. Sin embargo, el equipo de Fernando Gago depende de otro resultado. Al cierre de la campaña, el elenco de Avellaneda arriba en el segundo lugar con 50 puntos, un menos que los 51 de Boca Juniors, que choca en casa con Independiente.

¿A qué hora juegan Racing vs. River Plate por la Liga Profesional?

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

México – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 10:00 p.m.

Racing tiene la obligación de ganar y esperar que su archirrival, el ‘Rojo’, le robe puntos a los boquenses. Hay otro escenario: si la ‘azul y oro’ cae en La Bombonera y los de Gago igualan, el campeón de la Liga Profesional se definirá a través de un desempate que se desarrollará en una cancha neutral.

De su lado, River Plate afronta la contienda con el pase asegurado a la Copa Libertadores 2023. Sin más por pelear, será un juego especial porque será el último partido oficial bajo la tutela de Marcelo Gallardo. Asimismo, surge el morbo porque los ‘Millonarios’, si ganan y Boca pierde, pueden darle una mano al rival de siempre con el título.

Racing vs. River Plate: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Racing vs. River Plate puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Racing vs. River Plate por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Racing y River Plate deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Racing vs. River Plate: posibles alineaciones del partido

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz o Jonathan Gómez o Nicolás Oroz; Matías Rojas, Enzo Copetti, Johan Carbonero.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Nicolás de la Cruz o José Paradela, Esequiel Barco; Pablo Solari y Miguel Borja.

¿Dónde jugarán Racing vs. River Plate por la Liga Profesional?