Real Madrid vs. Betis EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este sábado 3 de septiembre desde las 9:15 a.m. (hora peruana) por la jornada 4 de LaLiga Santander, en el Estadio Santiago Bernabeu. La transmisión televisiva del partido estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), además podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

Real Madrid vs Betis: así llegan al partido en LaLiga

Real Madrid comparte la punta de LaLiga, precisamente ante el Real Betis por lo que el encuentro atraer una atención inusitada. La ‘Casa Blanca’ viene de meter 3 triunfos consecutivos, incluyendo una agónica victoria ante Espanyol por 3-1 con dos goles de Benzema en los últimos minutos.

Por su parte, el Real Betis ha tenido un sorprendente arranque de campeonato. Los dirigidos por Manuel Pellegrini escoltan al Real Madrid en la punta tras vencer al Elche, Mallorca y Osasuna en las 3 primeras jornadas.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Betis en LaLiga Santander?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 10:15 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Betis en vivo ? - GUÍA TV

El Real Madrid vs. Real Betis será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD; en España, vía Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga UHD, mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es ESPN+.

¿Cómo ver ESPN en vivo, el Real Madrid vs Betis?

SATÉLITE

DirecTV: Canal 622 (SD), Canal 1622 (HD)

Movistar TV: Canal 486 (SD), Canal 886 (HD)

CABLE

Movistar TV: Canal 506 (SD), Canal 741 (HD)

Star Globalcom: Canal 40

Claro TV: Canal 64 (SD), Canal 521 (HD)

¿Cómo ver Star Plus, el Real Madrid vs Betis?

Star Plus es el servicio streaming, que trae todo el contenido de ESPN y lo mejor del deporte mundial. Esta vez la transmisión del duelo Real Madrid vs Betis estará disponible en este servicio. El precio de Star Plus es de 9 dólares mensuales.

Real Madrid vs. Betis: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Real Betis: Rui Silva, Youssouf Sabaly, Luiz Felipe, Edgar González, Alex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho, Sergio Canales, Nabil Fekir, Juanmi y Borja Iglesias. DT: Manuel Pellegrini.