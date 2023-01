Real Madrid vs Cacereño EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El encuentro se llevará a cabo este martes 3 de enero a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Príncipe Felipe. La transmisión estará a cargo de DrecTV y tú podrás seguir el minuto a minuto a través de trome.pe

Real Madrid vs Cacereño: cómo llega al partido de Copa del Rey

Real Madrid debutará en la Copa del Rey 2022 - 2023 mientras atraviesa un buen momento en LaLiga. El triunfo del último fin de semana sobre Valladolid le permitió a los ‘merengues’ igualar a Barcelona en la punta del torneo, por lo que el cuadro de Ancelotti se apresta a pelear los títulos de ambos frentes (LaLiga y la Copa del Rey).

Por su parte , Cacereño , que es un equipo de Segunda RFEF (cuarta división de España), ya ha superado a algunos rivales en las fases previas del torneo. En ese sentido ya han vencido 3-0 sobre Córdoba C.F. y 2-1 sobre Girona.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Cacereño en vivo, en Copa del Rey?

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Que canales transmiten el Real Madrid vs Cacereño en vivo por Copa del Rey?

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN4

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

España: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1

Estados Unidos: ESPN+

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el Real Madrid vs Cacereño en Copa del Rey?

En Perú, Argentina, Colombina, Ecuador, Uruguay y Chile pueden vivir toda la emoción del Real Madrid vs Cacereño EN VIVO a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

¿Cómo ver DirecTV Go ONLINE para seguir Real Madrid vs Cacereño?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

DIRECTV GO permite pausar y continuar viendo contenido On Demand más tarde en el mismo o en otro dispositivo. También permite mirar la programación en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta.

DIRECTV GO usa la Geolocalización para seleccionar y sugerirte los contenidos del país en el que te encuentres. Si sales de viaje o te cambias de domicilio y quieres disfrutar del servicio debes tener en cuenta:

El contenido solo se puede ver en los países que cuentan con el servicio de DIRECTV GO. (Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay).

Si ingresas desde un lugar sin la cobertura de DIRECTV GO no podrás ver ningún contenido ni acceder a ajustes de perfil.

Real Madrid vs Cacereño: alineaciones posibles

Cacereño: Iván Moreno; Gomis Mendy, Traoré, Albert Caparrós, Pedro Ramírez; Ruymán Arteaga, Karim El Kounni, Samu Manchón, Bermúdez, Miguel Garci, David Grande.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal; Dani Ceballos, Kroos, ‘Fede’ Valverde; Vinícius, Karim Benzema, Asensio.

Real Madrid vs Cacereño: así pagan las casas de apuestas

El promedio de casas de apuesta paga 1.13 por un triunfo de de Cacereño, mientras que el triunfo madridista paga 17. Un empate paga hasta 6.80.