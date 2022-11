Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 14 de LaLiga Santander este jueves 10 de noviembre del 2022 desde las 3:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Santiago Bernabéu.

A poco del receso por el Mundial, el elenco liderado por Carlo Ancelotti ha experimentado un notorio bajón en el rendimiento y ello se vio reflejado en los recientes resultados. El equipo merengue solo ganó uno de sus últimos cuatro encuentros: perdió ante RB Leipzig (el día que terminó el invicto) y Rayo Vallecano y empató con Girona.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz en vivo por LaLiga?

México – 2:30 p.m.

Perú – 3:30 p.m.

Ecuador – 3:30 p.m.

Colombia – 3:30 p.m.

Venezuela – 4:30 p.m.

Bolivia – 4:30 p.m.

Argentina – 5:30 p.m.

Chile – 5:30 p.m.

Uruguay – 5:30 p.m.

Paraguay – 5:30 p.m.

Brasil – 5:30 p.m.

España – 9:30 p.m.

Más allá de alejarse a cinco puntos de Barcelona en la tabla de LaLiga, el deseo de Ancelotti es marcharse a la pausa con mejores sensaciones. Para el duelo en casa, Real Madrid no contará con los lesionados Karim Benzema y Antonio Rudiger. Pero, Toni Kroos retorna al equipo para ir en el medio sector.

De su lado, Cádiz registra solo una derrota en ocho presentaciones. Sin embargo, el elenco que dirige Sergio González sigue en los puestos del descenso. Encima, en cara la visita a la ‘Casa Blanca’ con ausencias claves como las del lateral Joseba Zaldúa y de los zagueros centrales Víctor Chust y el senegalés Momo Mbaye, que se une a Luis Hernández, que está sancionado.

Real Madrid vs. Cádiz: qué canales se encargan de la transmisión

Para ver el partido entre Real Madrid y Cádiz de LaLiga Santander hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España podrás verlo mediante DAZN. Si te encuentras en México puedes seguirlo en Sky HD. Si estás en Sudamérica está disponible la señal de DirecTV Sports.

¿Dónde ver online el partido Real Madrid vs. Cádiz por LaLiga?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Cádiz de LaLiga Santander hay tres señales disponibles. Si vives en España podrás verlo mediante DAZN LaLiga. Si te encuentras en México puedes seguirlo en Blue To Go Video Everywhere. Si estás en Sudamérica está disponible la señal de DirecTV Go.

Real Madrid vs. Cádiz: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde; Marco Asensio, Rodrygo, Vinicius.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Alcaraz, Cala, Espino; San Emeterio, Álex Fernández, Alejo, Bongonda; Sobrino y Lozano.