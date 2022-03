River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 20 de marzo a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Núñez por la fecha 7 de la la Copa de la Liga Profesional de Argentina. La transmisión estará a cargo de Fox Sports Premium, TNT Sports, ESPN y Star Plus, además, sigue el minuto a minuto por trome.pe

Una nueva edición del clásico argentino tiene como condimento principal para los peruanos, la presencia de dos jugadores de la selección nacional como Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Ambos defensores sumarían sus últimos minutos antes de su llegada a Lima para el duelo con Uruguay por Eliminatorias.

Advíncula llega de anotar su primer gol con camiseta ‘xeneize’ ante Estudiantes de La Plata, mientras que el ‘León’ sería el elegido para reemplazar al lesionado Izquierdoz. Además, Boca recupera a su delantero Darío Benedetto.

Por su parte, River Plate no se confía. “Este Superclásico no es decisivo para nada. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada, aunque las sensaciones previas sean hermosas. River debe seguir creciendo como equipo”, expresó Marcelo Gallardo.

¿A qué hora juegan River vs Boca en vivo el superclásico argentino?

¿Cómo ver River vs Boca en vivo el superclásico argentino? - GUÍA TV

Para territorio argentino, el clásico será transmitido a través de la señal de TNT Sports, mientras que para el resto de Sudamérica la transmisión estará a cargo de ESPN.

¿Cómo ver Fox Sports Premium en vivo el River vs Boca, el superclásico argentino?

¿Cómo ver TNT Sports en vivo el River vs Boca, el superclásico argentino?

A continuación revisa cómo ver el canal TNT Sports HD para seguir el partido River vs Boca.

River vs Boca: alineaciones posibles

River Plate: Armani; Rojas, Díaz, González Pirez, Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón; De la Cruz, Barco y Álvarez.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

River Plate vs. Boca Juniors: pronóstico de las casas de apuestas

Las casas de apuestas ponen al River Plate como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia por el partido de la Copa de la Liga Argentina.

Betsson: gana River Plate - 1,95 | empate - 3,20 | gana Boca Juniors - 4,00

Meridianbet: gana River Plate - 2,01 | empate - 3,13 | gana Boca Juniors - 3,58

Inkabet: gana River Plate - 2,00 | empate - 3,30 | gana Boca Juniors - 3,80

Doradobet: gana River Plate - 2,00 | empate - 3,25 | gana Boca Juniors - 3,66

Te Apuesto: gana River Plate - 2,06 | empate - 3,35 | gana Boca Juniors - 3,75