Suena el pitazo inicial en Qatar 2022 y la suerte de los 32 equipos saltan al bolillero para girar y mezclar sus destinos en la fiesta máxima del fútbol. La FIFA concita la atención de todo el planeta, porque esta mañana desde Doha se conocerá cómo quedarán organizados los grupos en la edición 22 de la Copa del Mundo, pese a que aún falta conocer a los últimos tres clasificados, entre ellos la selección peruana que también espera saber a sus próximos rivales.

Ver un duelo entre Christian Cueva y Cristiano Ronaldo, o un enfrentamiento entre Lionel Messi y Robert Lewandowski, o tal vez ver a Luis Suárez ‘comerse’ a Kylian Mbappé serán algunas de las posibilidades que se resolverán cuando las bolillas empiecen a caer el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha y quede todo definido hasta el 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Cabe mencionar que este Mundial de Qatar 2022 es el último que empiece con 32 equipos, pues para la próxima edición los cupos se ampliaran hasta 48 selecciones para 2026, lo que sería una oportunidad para que selecciones históricas no queden fuera del máximo evento futbolístico.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 se realiza este viernes 1 de abril en Doha. Conoce todos los detalles.

¿Cuál es la conformación de los bombos para Qatar 2022?

BOMBO 1 : Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2 : Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3 : Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

BOMBO 4 : Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

¿A qué hora es el sorteo del Mundial Qatar 2022?

Perú: 11:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

España: 5:00 pm.

¿Cómo ver la transmisión del sorteo al Mundial Qatar 2022? - GUÍA TV

Perú : Latina / DirecTV Sports

Colombia : DirecTV Sports

Ecuador : El Canal del Fútbol / DirecTV Sports

Argentina : TyC Sports / TV Pública / DirecTV Sports

Chile : DirecTV Sports

Uruguay : VTV Plus / DirecTV Sports

México : Sky Sports

España RTVE / DAZN

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO el sorteo del Mundial Qatar 2022?

El sorteo del Mundial Qatar 2022 EN VIVO | EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports, América TV. Pero el ‘Minuto a minuto’ lo puedes seguir desde Trome.com .

Si no estas en casa puedes ingresar a DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos en vivo o no. Para tener acceso a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV y con ello, al registrarte, podrás disfrutar desde ya Qatar 2022.

¿Cómo ver Latina EN VIVO el sorteo del Mundial Qatar 2022

Si estas en Perú puedes seguir todas las icidencias del Sorteo Mundial 2022 vía Latina TV: Para poder seguir live streaming el canal 2 solamente debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo y listo. Ya podrás disfrutar de su programación en vivo y en directo online. Asimismo, también tienes la posibilidad de ver la señal vía YouTube dando CLICK AQUÍ.