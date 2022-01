WWE Royal Rumble es uno de los eventos más esperados del año por todos los fanáticos de la lucha libre. Treinta superestrellas buscarán imponerse en la llamada batalla real a fin de ganar el ‘boleto’ directo a WrestleMania, este sábado 29 de enero en The Dome at America’s Center de Saint Louis, Missouri desde las 7 de la noche. Por ello en esta nota te vamos a contar toda la información para que no te pierdas este WWE Royal Rumble 2022.

Algunas de las superestrellas más populares como Rey Mysterio, AJ Style, Randy Orton y Kofi Kingston estarán en la batalla de 30 luchadores del Royal Rumble. El ganador tendrá la gran oportunidad por el campeonato en WrestleMania.

Una de las luchas que ha generado gran atención entre los fanáticos es el duelo que tendrán Brock Lesnar y Bobby Lashley por el titulo de WWE, además, del duelo entre Roman Reigns y Seth Rollins.

Las chicas también tendrán la oportunidad de participar en la batalla real femenina, que contará con la participación de superestrellas del pasado e incluso de otras compañías.

¿CUÁL ES LA CARTELERA CONFIRMADA DE WWE ROYAL RUMBLE 2022?

En esta edición de WWE Royal Rumble estarán las superestrellas más importantes de la compañía como Roman Reigns, Brock Lesnar y Rey Mysterio, entre otros. Por ello te vamos a contar cual es la cartelera del evento.

La Batalla Real de 30 superestrellas

Brock Lesnar (c) vs. Bobby Lashley por el título de WWE

La Batalla Real femenina de 30 superestrellas

Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins por el título Universal

Edge y Natalya vs. The Miz y Maryse

Becky Lynch vs. Droudop

¿A QUÉ HORA SERÁ EL WWE ROYAL RUMBLE 2022?

Los fanáticos de toda Latinoamérica desean ver este WWE Royal Rumbe, por ello en esta nota te vamos a contar a qué hora podrás ver en tu país este superevento. Por ello toma nota para que no te pierdes ninguna de estas luchas.

Perú - Sábado 8:00 p.m.

Argentina - Sábado 10:00 p.m.

México - Sábado 7:00 p.m.

Chile - Sábado 10:00 p.m.

Colombia - Sábado 8:00 p.m.

Ecuador - Sábado 8:00 p.m.

Uruguay - Sábado 10:00 p.m.

Bolivia - Sábado 9:00 p.m.

Estados Unidos - Sábado 5:00 / 8:00 p.m.

España - Domingo 3:00 a.m.

¿QUÉ CANAL TRANSMITE EL WWE ROYAL RUMBLE 2022?

Los derechos televisivos de WWE en Latinoamérica se encuentran en poder de FOX Sports, que transmite semanalmente RAW y SmackDown; sin embargo los pago por evento son transmitidos por el canal de paga Star Action, del paquete Star Premium.

De igual manera en todo el mundo el WWE Royal Rumble será transmitido por el servicio de streaming WWE Network, mientras que en los Estados Unidos solo puede ser visto por Peacock.

Perú

Star Action y WWE Network - 8:00 p.m. Argentina Star Action y WWE Network - 10:00 p.m. México

WWE Network - 7:00 p.m. Chile

Star Action y WWE Network - Sábado 10:00 p.m. Colombia

Star Action y WWE Network - 8:00 p.m. Ecuador Star Action y WWE Network - 8:00 p.m. Uruguay Star Action y WWE Network - 10:00 p.m. Bolivia Star Action y WWE Network - 9:00 p.m. Estados Unidos

Peacock - 5:00 / 8:00 p.m. España

WWE Network - Domingo 3:00 a.m.

¿Cómo ver WWE Network EN VIVO la Batalla Real?

WWE Network está disponible en todos los países (a excepción de los Estados Unidos) por un precio de 9.99 dólares mensuales. En este servicio no solo se podrá ver el Royal Rumble 2022, Wrestlemania y otros eventos EN VIVO.

Por eso todos los fanáticos de WWE Royal Rumble podrán disfrutar de este gran evento a través de este conocido servicio de streaming de WWE.

