¡Pondrá a bailar a todos! Papillón se alista para conciertos presenciales en Ayacucho y Vraem

Tras presentarse en su segundo concierto presencial, en Juliaca, Papillón enrumbo rumbo a Ayacucho para su presentación del próximo sábado en aquel departamento, Posteriormente, el VRAEM también bailará al ritmo de la popular orquesta de cumbia este domingo 8 de agosto.

Caroline Tello, Kassandra Chanamé, Martín Paisig y Jhomar Reyes, integrantes de Papillón, la rompieron en su presentación de este jueves en Juliaca, en donde los fanáticos de esta orquesta no se cansaron de cantar las canciones de esta popular agrupación. Ojo, hubo aforo limitado y protocolos de seguridad contra el covid-19.

TROME llamó a Kassandra Chanamé, para que nos cuente sus sensaciones tras volver a los shows presenciales, debido a que la pandemia del covid-19 hizo que todo se volviera virtual para mantenernos a salvo de dicha enfermedad.

“Nuestra primera presentación presencial fue en Huaycán. Estuvimos súper nerviosos todos. Para mí buena suerte, me tocó cantar primero, me ganó la emoción, te cuento, es en serio, ver al público cantando después de tanto tiempo. Me ganaron los sentimientos encontrados. Lo bueno que todo salió muy bonito al igual que nuestra presentación en Juliaca. La gente muy respetuosa en esto de los protocolos. Al tomarse la foto con su mascarilla y la verdad que nos han cuidado un montón. De seguir así creo que vamos a poder seguir dando nuestras presentaciones en diferentes lugares”, afirmó.

Por último, Kassandra Chanamé, quien de su potente voz da vida a “Sola y Triste”, “Me emborracharé”, “Amor Ilegal”, entre otros hits aprovechó esta entrevista para invitar a los fanáticos de Papillón en Ayacucho para que nos pierdan el show del fin de semana. “Claro que quiero invitarlos a que vayan a nuestra presentación porque les traemos muchas novedades y por supuesto la diversión estará asegurada”, sentenció.