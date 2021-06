Todos tienen sus opiniones, ellas también. Alexandra del Solar, Ana Lucía Rodríguez y Nair Aliaga conductoras del programa

‘Viva Fútbol’ se encargaron de analizar apasionadamente cada una de las cualidades de los delanteros de moda en la selección peruana, Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula, en la Copa América 2021.

Las periodistas mostraron opiniones divididas sobre Santiago Ormeño en referencia al ‘Bambino de los Andes’ “Ormeño es un jugador de área que puede aguantar un poco más el balón, es un nueve, no te va a jugar al espacio, ni te va a correr por todo el frente como lo hace Lapadula”, dijo Ana Lucía Rodríguez en ‘Viva el Fútbol’ de Gol Perú.

Alexandra del Solar fue la más crítica con el jugador nacido en México. “Ormeño es un jugador alto, grande, que va bien arriba, pero cuando tú lo sacas del área y tiene que retroceder, le cuesta. ¿Por qué le cuesta? Porque no es un delantero técnico, no es un jugador que te sabe parar bien una pelota, aunque le dio un buen pase a Yoshimar Yotún. No es un jugador rápido, tampoco”, la conductora.

Conductoras de Gol Perú discutieron por Ormeño y Lapadula (Video: Gol Perú)

La más joven de las periodistas deportivas buscó escapar de la polémica. “Creo que lo de Ormeño no fue malo, porque por momentos se pudo asociar. No podemos entrar en la discusión sobre quien es mejor Ormeño o Lapadula”, indicó Nair Aliaga.

Para cerrar la discusión ‘Analú’ pidió un poco más de tiempo para la adaptación de ‘Ormedeus’. “Todavía le cuesta hacer ese recorrido, que a Gianluca Lapadula le resulta más fácil. Ormeño espera que le den el pase en el área, para que él pueda aguantar y pelear arriba, porque va muy bien arriba y define muy bien”, finalizó.

