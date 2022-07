Conferencia de Ricardo Gareca EN VIVO en directo online | El exdirector técnico de la selección peruana se despedirá del Perú este martes 19 de julio desde el Hotel Hilton a las 11:30 a.m. (hora peruana). Sigue la transmisión a través de trome.pe

Tras no llegar a un acuerdo con la FPF, el entrenador argentino Ricardo Gareca le dice adiós al Perú tras 7 años de trabajo con logros como una clasificación al Mundial Rusia 2018, una final de Copa América en el 2019 y una clasificación al repechaje de Qatar 2022.

Conferencia de prensa de Gareca EN VIVO: Minuto a minuto

Sigue en directo la conferencia de Ricardo Gareca desde el hotel Hilton para despedirse de los hinchas de la selección peruana.

- Ricardo Gareca: “Hoy día la Federación Peruana se manejará como creen conveniente que se maneje. No soy quién para decir si algo está bien o mal. Siempre estuvimos involucrados en un mejoramiento del fútbol peruano”.

- Ricardo Gareca: “Nunca voy a dejar de estar agradecido del país. Esto queda para siempre”.

- Mario Cupelli: “Siempre hablamos con un presidente, no con otras personas. Esta vez no fue así. Nosotros teníamos decisión, quizás la otra parte no la tenía. El comando técnico no participa de ninguna decisión económica”.

- Ricardo Gareca: “Me junté dos veces con Agustín Lozano y todo lo que hablé con él fue de aspecto deportivo”.

- Ricardo Gareca: “Había un interés por parte de la selección de que continuemos y también había un interés nuestro”.

- Ricardo Gareca: “Mi relación con Lozano es de respeto, profesional. La gestión de la Federación será juzgada a través de ustedes, de los resultados, queda a cargo de cada uno”.

- Mario Cupelli, abogado de Ricardo Gareca: “No se llegó a un acuerdo por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse”.

- Mario Cupelli, abogado de Ricardo Gareca: “Ambos contratos anteriores tenían una cláusula de confidencialidad. No es una cuestión económica”.

- Ricardo Gareca: “Jamás me sentí defraudado o utilizado”.

- Sergio Santín: “Lo más importante ha sido el grupo humano que se ha creado”.

- Sergio Santín: “Hemos hecho de un país, algo muy importante a nivel mundial y lo hemos comprobado”.

- Néstor Bonillo: “También agradecerle a los comandos técnicos de todos los equipos, especialmente a los del fútbol local. Nos abrieron las puertas, se comprometieron para que el jugador peruano cada vez sea mejor”.

- Néstor Bonillo: “Cuando llegamos a la Federación, habían áreas que no existían y no teníamos muchos datos de los futbolistas que habían participado”.

- Ricardo Gareca: “Agradecerle a la gente de aquí y del exterior. Siempre tuvimos el respaldo de ellos en todo momento. Fue un punto clave para lograr el primer objetivo que fue clasificar. Fue determinante su aporte”.

- Ricardo Gareca: “Quiero agradecerle a todo el comando técnico (...) A los jugadores que fueron clave, vitales y por el respeto que tuvieron por nosotros”.

- ”Quiero agradecerle a Juan Carlos Oblitas por confiar en mi desde el primer momento y en todo lo que tuvo que ver este periodo. Es una persona indispensable”.

- La previa de la conferencia de Ricardo Gareca.

Luego de oficializarse la no continuidad del argentino al mando de la ‘blanquirroja’, él y su comando técnico realizarán una última conferencia de prensa para tener la oportunidad de dedicar unas palabras a todos los hinchas.

¿A qué hora empieza la conferencia de Ricardo Gareca?

No hay un horario oficial, pero las última información es que empezaría entre a las 11:30 a.m o 12:00 m. de Lima.

¿Qué canal transmite la conferencia de Gareca hoy?

Perú: Movistar Deportes, FPF Play, Canal N, América TV, Willax y GOLPERÚ

Bolivia: ESPN

Argentina: ESPN

Chile: FOX Sports

Colombia: ESPN

Venezuela: ESPN

Uruguay: ESPN

Ricardo Gareca llegó a Perú y Agustín Lozano busca reunión

La conferencia prensa de Ricardo Gareca de esta tarde en el Hotel Hilton ante los periodistas ha puesto los ‘pelos de punta’ a Agustín Lozano. El titular de la FPF busca con urgencia un encuentro con el ‘Tigre con la finalidad de tener aquella charla que no se dio en Buenos Aires y hacerle un pedido especial, así lo informó Alexandra Hörler, panelista del programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Ricardo Gareca ha mantenido un silencio preocupante para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien siente un temor en que exseleccionador cuente algunos detalles de la polémica forma en que se llevó la negociación en Argentina, donde ambas figuras no se vieron las caras. “ Dato. Me han dicho que Gareca y Lozano se reunirían en la llegada ”, afirmó la panelista para sorpresa de sus compañeros.

Trome pudo consultar a fuentes cercanas al DT argentino y desde Buenos Aires aseguran que el entrenador solo ha tenido un brenve dialogo dias atrás con el presidente de la FPF, pero no se ha confirmado ninguna reunión para este lunes por noche en el hotel Hilton, donde sería esperado por el directivo.

Agustín Lozano buscará dialogo con Ricardo Gareca (video: ESPN)

Hinchas recibieron a Gareca en Lima

Gareca llegó a territorio patrio y no brindó palabra alguna. Saludo a unas personas y raudamente abordó una camioneta seguramente para ir a descansar. En el aeropuerto los periodistas pugnaban por contar con una declaración o imagen del argentino.

Como no podía ser de otra manera, la hinchada blanquirroja llegó hasta el aeropuerto y al grito de “Gareca no se va”, continuaron alentando al popular ‘Tigre’, quien levantó la mano derecha en señal de saludo.

Ricardo Gareca aterrizó en horas de la noche a la capital peruana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez acompañado por el aliento de decenas de hinchas de la 'Blanquirroja'. El extécnico de la Selección Peruana se dirige hacía su casa para que mañana brinde una conferencia de prensa por su despedida. (Fuente: América TV)

