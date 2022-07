Conferencia de Juan Carlos Oblitas EN VIVO en directo online | El exdirector deportivo de la FPF se despedirá del cargo tras no llegar a un acuerdo con Agustín Lozano. La cita es este viernes 229 de julio a las 11:30 a.m. (hora peruana). Sigue la transmisión a través de trome.pe

El ‘Ciego’ se presentará en el Hotel Costa del Sol de San Isidro y resolverá todas las dudas por parte de la prensa local en la mencionada conferencia. La invitación se produjo minutos después de que Oblitas afirme a través de un comunicado oficial que no seguirá trabajando en la institución que preside Agustín Lozano.

Según el propio Oblitas, siempre tuvo la intención de seguir con el proyecto deportivo, pero no halló la misma respuesta desde las oficinas de la Videna.

“Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, precisó en la nota oficial.

Previamente, Oblitas Saba aclaró que su compromiso con la institución que preside Agustín Lozano había culminado el pasado 13 de junio, el día que la Blanquirroja perdió contra Australia en la tanda de los penales en el repechaje para Qatar 2022. Pese a ello, el ‘Ciego’ todavía realizó algunas labores en el puesto asignado.

“El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución”, agregó.

¿A qué hora empieza la conferencia de Juan Carlos Oblitas?

No hay un horario oficial, pero las última información es que empezaría entre a las 11:30 a.m o 12:00 m. de Lima.

¿Qué canal transmite la conferencia de Gareca hoy?

Desde Perú, la conferencia de prensa del exdirector deportivo de la FPF será transmitida por Movistar Deportes y GOLPERÚ.

