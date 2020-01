Este sí habla y lo hace con goles. Fabio Rodríguez es el goleador de la Sub-13 de Sporting Cristal en el Torneo Fiesta Evolución, que auspicia la CONMEBOL. Y ha sido la misma Confederación Sudamericana quien ha revelado que el joven goleador celeste es nada menos que el hijo del mundialista, Alberto Rodríguez, hoy zaguero de Alianza Lima.

Cuando todos cuestionan la performance Christofer Olivares (hijo del recordado Percy Olivares), en la selección peruana Sub 23. Hoy la otra cara de la moneda la da el primogénito del ‘Mudo’ Rodríguez quien ha sido reconocido por máximo ente del fútbol sudamericano (Conmebol) en el torneo que se desarrolla en Paraguay.

“Tener un padre futbolista, muy pocos lo tienen. Me ayuda porque a mí me gusta jugar y a él también. Él es profesional y me da consejos”, cuenta Fabio sobre su padre, Alberto Rodríguez, zaguero de Alianza Lima. “Aquí están haciendo que nos desarrollemos no solo como jugadores, sino como personas”, agregó con respecto al torneo internacional Sub-13 que organiza CONMEBOL.

Alberto Rodríguez: Su hijo la rompe con Sporting Cristal en Paraguay y es destacado por Conmebol





Fabio compite en el campeonato Fiesta Evolución que organiza CONMEBOL con Cristal participando en el grupo B junto a Barcelona de Ecuador, Tahuichi Aguilera de Bolivia y Liga Interbalnearia de Uruguay, a nivel de Sub-13. Desde el miércoles 15, el elenco ‘rimense’ compite por el título en Paraguay, junto al equipo femenino Sub-14.