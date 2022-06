La selección peruana quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 tras caer en la tanda de penales ante Australia. Luego del partido, la Conmebol envió un mensaje de apoyo a los dirigidos de Ricardo Gareca y recalcó que ellos se esforzaron en el campo.

“Perú dejó todo en el terreno de juego y no hay reproches para una generación que ya hizo historia”, se lee en la publicación del ente rector sudamericano, mediante su cuenta de Twitter. Además, adjuntó una fotografía del plantel de la ‘Bicolor’.

De la misma manera, la institución deportiva dedicó unas palabras alentadoras de cara a los siguientes partidos por Eliminatorias. “¡El fútbol da revanchas y regresarán más fuertes para los próximos desafíos!”, añadió.

Cabe mencionar que, en la previa del repechaje, la Conmebol expresó su deseo de un triunfo de la ‘Bicolor’. Asimismo, publicó un emotivo video en el cual recuerda los mejores momentos de la selección peruana.

Gareca se refirió a su continuidad al mando de la selección peruana. “No es tiempo de hablar sobre eso”

Ricardo Gareca expresó su lamento tras quedar fuera del Mundial con la selección peruana. “Teníamos expectativas de poder llegar. Estuvimos cerca pero lamentablemente no se dio. Fue un partido muy trabado, de mucha marca y pocas ocasiones de gol. No queríamos llegar a tanda de penales. Los muchachos dejaron todo. La decepción es lógica por haber quedado fuera de un Mundial”, fueron las primeras palabras del estratega en rueda de prensa.

“Estos momentos lo único que nos embarga es el dolor. La amargura de no poder acceder. Estábamos bien, trabajamos bien, pero no se nos dio el partido. No estuvimos fino en nuestro juego, por un trabajo táctico que hizo el rival. Los muchachos respondieron físicamente, pese a todo. Perú mostró su mejor versión en los suplementarios. Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear muchas cosas. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas. Es momento de estar tranquilos”.

El estratega argentino fue consultado sobre su continuidad en el banquillo blanquirrojo. No obstante, señaló que no es el momento indicado para tocar el tema. “No es tiempo de hablar sobre eso. Solo les puedo manifestar mi dolor, el dolor de los muchachos. Este tipo de decisiones tienen que ser analizados y tratados de manera tranquila”, finalizó.