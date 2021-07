Conor McGregor perdió ante Dustin Poirier, al sufrir una dura lesión en el tobillo izquierdo en el UFC y uno de los que celebró la derrota, fue uno de sus más acérrimos rivales, el excampeón invicto de boxeo, Floyd Mayweather; quien se jactó de haber ganado 35 mil dólares, por apostar en contra del irlandés.

En su cuenta de Instagram, ‘Money’ compartió la foto del recibo en el que se puede apreciar que obtuvo 35 mil dólares por apostar a favor del ‘diamante’ Dustin Poirier. El boxeador apostó 50 mil dólares y su ganancia fue de 35 mil, por lo que retiró al final 85 mil dólares.

De esta manera, Mayweather se burló de la derrota del dublinés, al no confiar en una victoria del peleador con mayor popularidad en el UFC.

Conor McGregor sufre su segunda derrota consecutiva pero esta vez por una terrible lesión que sufrió en la lucha ante Dustin Poirier.

Recordemos que el excampeón de boxeo en más de una ocación ha mostrado poco y nada de respeto por el irlandés, como ocurrió tras la derrota ante Khabib Nurmagomedov.

CONOR MCGREGOR VS. DUSTIN POIRIER 4

En la conferencia de prensa del UFC 264, el presidente de la organización, Dana White, se mostró de acuerdo en una cuarta pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier. No hubo un final de la pelea, una pelea no puede terminar así. Ya veremos que pasa, no sabemos cuánto tiempo pase fuera Conor”, dijo el directivo.

White también dejó en claro que Dustin Poirier continuará con los planes destinados para el ganador del combate, es decir una oportunidad por el título de peso liviano del UFC, que actualmente se encuentra en poder del brasileño Charles Oliveira.

Floyd Mayweather se llevó 35 mil dólares por apostar contra Conor McGregor.

