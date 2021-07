Tras la impactante lesión que sufrió ante Dustin Poirier en el UFC 264, Conor McGregor fue sometido a una cirugía de tibia y peroné, que resultó exitosa; según informó su propio equipo. El irlandés deberá usar muletas durante seis semanas.

McGregor utilizó sus redes sociales, para informar que la operación médica fue un éxito y tendrá que pasar seis semanas con muletas para su recuperación.

“¡Recién salidos de la sala de operaciones, chicos! ¡La cirugía fue excelente! ¡Me siento tremendo! ¡6 semanas en muleta y recuperados! ¡Vamos! Dios los bendiga”, escribió.

Conor McGregor sufre su segunda derrota consecutiva pero esta vez por una terrible lesión que sufrió en la lucha ante Dustin Poirier.

McGregor también grabó un video para agradecer el apoyo y los mensajes de aliento de sus fans, así como para narrar cómo se produjo la lesión, que sufrió en la pierna.

MÁS INFORMACIÓN: CONOR MCGREGOR FUE SACADO EN CAMILLA DEL OCTÁGONO DEL UFC

En tanto, el manager del dublinés, Audie Attar, compartió un comunicado para informar, que McGregor fue sometido a una exitosa operación de tibia y peroné.

“Conor está en recuperación después de tres horas de operación. La operación de tibia y peroné fue todo un éxito”, fue parte del comunicado emitido por Audie Attar de Paradigm Sport.

FLOYD MAYWEATHER GANÓ 35 MIL DÓLARES POR APOSTAR CONTRA CONOR MCGREGOR

El archirrival de Conor McGregor, Floyd Mayweather, ganó 35 mil dólares por apostar por la derrota del irlandés ante Dustin Poirier. El exboxeador estaba tan confiado que apostó 50 mil dólares por el ‘Diamante’.

Recordemos que esta no es la primera vez que el ‘Money’ se burla de McGregor. El invicto y retirado púgil también se mofó del ‘Notorious’, cuando cayó ante el ruso Khabib Nurmagomedov.

CONOR MCGREGOR VS. DUSTIN POIRIER 4

El presidente del UFC, Dana White, se mostró decepcionado por la forma como terminó este tercer encuentro entre Conor McGregor y Dustin Poirier, por ello dejó entrever la posibilidad de una cuarta pelea entre el irlandés y el norteamericano.

“No hubo un final de la pelea, una pelea no puede terminar así. Ya veremos que pasa, no sabemos cuánto tiempo pase fuera Conor”, respondió White, al ser consultado por el resultado del encuentro entre Conor McGregor y Dustin Poirier.

TE PUEDE INTERESAR: