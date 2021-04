Kamaru Usman demostró porque es el campeón de los pesos wélter del UFC, al noquear con un potente derechazo a Jorge Masvidal, la noche del sábado en Florida. Pues bien mientras UFC empezará a trabajar en quien será el próximo oponente de la ‘Pesadilla de Nigeria’, Conor McGregor lo acusó de ‘copiar sus movimientos’ y afirmó el cinturón del campeón ‘pronto será suyo’.

El africano no dejó dudas de su superioridad sobre Masvidal y con un soberbió derechazo lo estampó en la lona, desatando la euforia de todos los seguidores de las MMA en redes sociales; sin embargo a McGregor no le gustó lo que vio en el octágono y se pronunció en Twitter.

¡Suscríbete a nuestro Café de noticias! El newsletter para que te enteres antes que nadie, siempre a nuestro estilo

“Usman incluso copia mis disparos ahora. ¿Voy a pelear con este tipo en algún momento? Creo que sí. No puede copiar mis palabras y mis disparos y no recibir un golpe por ello. Me gusta 170. Pronto será mío”, escribió McGregor en su Twitter con un video de su presentación ante Dustin Poirier.

Según el irlandés, Kamaru ha copiado sus frases y ahora hace lo mismo con sus movimientos, por eso ‘pronto tendrá su merecido’. Como era de esperarse, los comentarios del ‘Notorious’ fueron rápidamente contestado por sus críticos.

#UFC261 ESPECTACULAR: con un infernal derechazo, el KO de Kamaru Usman para vencer a Jorge Masvidal y continuar siendo el dueño del Cinturón del Peso Wélter del UFC. pic.twitter.com/NNcy7hgxwa — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2021

MCGREGOR SE PRONUNCIA SOBRE DUSTIN POIRIER Y EL YOUTUBER JAKE PAUL

Dustin Porier, quien enfrentará a McGregor el próximo 10 de julio en Las Vegas, le escribió para proponerle que su tercera pelea sea en los 77 kilos; sin embargo el antiguo campeón de los pesos plumas le respondió con un simple ‘No’.

Otro de las víctimas de los ataques de Conor McGregor fue el youtuber Jake Paul, quien hace unas semanas sorprendió al mundo, al noquear a Ben Askren en el primer round de una pelea de boxeo. “Peleas de alto nivel de UFC > El Boxeo estúpido de los blogger”, fue el comentario del irlandés, que recibió respuesta por varios de los seguidores del hermano de Logan Paul.

TE PUEDE INTERESAR:

Anuel AA fue sorpresa en la UFC, pero no trajo suerte a su amigo Jorge Masvidal

Jorge Masvidal fue noqueado por Kamaru Usman en el round 2 y perdió su oportunidad por el título | VIDEO

UFC: Rose Namajunas noqueó a Weili Zhang en el round 1 y recuperó el título | VIDEO

Ronda Rousey en la dulce espera: Excampeona de WWE y UFC anunció su embarazo