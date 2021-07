Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3 es el encuentro que prometer paralizar a todos los fanáticos de los deportes de contacto en el planeta. Por eso, ante la gran expectativa por ver este enfrentamiento, en Trome conversamos con algunos especialistas en artes marciales mixtas (MMA) para que nos brinden sus pronósticos sobre este esperado enfrentamiento en el UFC.

JACKSON MORA (Presidente del FFC):

“Veo una pelea muy pareja, creo que está vez Conor McGregor se ha preparado mejor, la última vez subestimó un poco a Dustin Poirier, que es un peleador que venía con ritmo de competencia y ha tenido peleas muy duras. Creo que en esta oportunidad Conor viene más preparado, más enfocado”.

“La última vez que se enfrentaron las low kicks de Dustin Poirier le quitaron movilidad a McGregor. Para mí McGregor ganó el primer round; pero lo lastimaron con esas patadas. Poirier asimiló bastante los golpes de McGregor. También creo que el irlandés va a tratar de cortar un poco de distancia, ya que Poirier tiene mayor ventaja.”

“A Poirier le recomendaría una estrategia parecida a la última y también buscar los derribos. Me parece que esta es una pelea que no pasará del segundo round, no creo que llegue al tercero y veo ganador a McGregor.”.

PAULO BANANADA (Reconocido peleador brasileño de MMA)

“Yo creo que va a ganar Conor McGregor. No es un peleador de mucho sacrificio, pero sí tiene mucha efectividad en lo que hace. Terminó a buenos peleadores como José Aldo y al propio Dustin Poirier. Creo que tal vez perdió la anterior pelea por la vida confortable que ahora tiene, que le hace difícil entrenar. El propio Muhammad Ali paso por eso. Dijo que cuando sus hijas ya tenían todo lo necesario para vivir, comer, vestir y llevar una vida confortable, se le hacía difícil entrenar, como antes.”

“Creo que McGregor paso por eso, también tuvo un hijo, disfrutó un poco de su hijo, disfrutó dándole una buena vida a su familia, como toda persona. Creo que ahora por orgullo, por las ganas de regresar con una victoria, se dedicó más a entrenar y si ha logrado superar sus deficiencias, tiene grandes posibilidades de ganar. Si fuese a apostar, yo apostaría a él.”

“Dustin Poirier también seguro ha evolucionado, pero creo que McGregor se la lleva en el primer round. Regresará con su velocidad, golpear y contragolpear, lo mejor que siempre ha tenido”

“A Poirier le recomendaría mayor movilidad, que logre extender la pelea más rounds y quizás en el segundo y tercer round sus chances de ganar serán mayores.”

CLAREN ANDERSON (Periodista especializado en MMA)

“Esta es otra trilogía que hará historia. Conor McGregor es probablemente el peleador más talentoso en el róster de UFC y siempre es un deleite verlo pelear. Por supuesto, el irlandés es para mí más talentoso que Dustin Poirier; pero no se puede negar que es el estadounidense el más duro de los dos y el que posee mejor cardio. Es más, el cardio y la durabilidad de Poirier han sido la clave en sus últimas victorias. Esta pelea es a cinco rounds y lo más probable es que Poirier, si es que hace otro combate inteligente como en la revancha, consiga una finalización en el tercer o cuarto round”.

PATRICIO NAVARRETE (Campeón chileno de MMA)

“Dustin Poirier será el ganador, 100 % seguro. La pegada y el mentón que tiene él, no la tiene McGregor. McGregor si bien tiene distancia y sabe moverse bastante bien, para mi consideración se mueve mucho mejor en las redes sociales, que dentro del octágono. Un real peleador como Dustin Poirier saldrá con la mano en alto este fin de semana.”

“Poirier debe presionarlo, no tiene que darle espacio a McGregor para que juegue con su distancia, porque sabe muy bien desplazarse en el octágono y dentro de eso puede sacar una mano fuerte, porque tiene una buena pegada y sabe trabajarla; pero creo que Dustin ‘tiene mucha más pasta’ para poder finalizar este combate, a través de los puños”

“A McGregor le recomendaría que mantenga su distancia y prepare ‘una bomba’ o una combinación con la cual buscar alguna falencia de Poirier. La única forma que tiene de ganar McGregor es buscar la pelea, no dar distancia y mantener el golpeo a través de lo que a él le conviene, si entra ‘en el toma y dame’ o boxeo sucio, creo que Dustin tiene muchas habilidades para llevarse el combate”

ADRIÁN LUNA MARTINETTI (Uno de los mejores peleadores de MMA en Ecuador)

“Veo ganador a Dustin Poirier. Tiene mas cardio que Conor McGregor, que si no logra noquear en el primer round, Poirier lo va a complicar con su boxeo y lo va a frustrar. La gran ventaja que Dustin tendrá contra McGregor es el cardio, no solamente contra McGregor sino contra la mayoría de sus oponentes. Él golpea intensamente, por encima de otros peleadores”.

“A McGregor le diría que ‘entre y salga’, entrar y salir a golpear, que no se deje cerrar (los ángulos) por Poirier. En cuanto a ‘los juegos mentales’ de McGregor, no creo que tengan ya efecto en Poirier, tal vez en otro momento, pero ahora no. Creo que Poirier la tiene clara y sabe o que quiere”.

