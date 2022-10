SE ACABÓ LA ESPERA. “Contigo, Capitán”, la serie que contará el momento más difícil en la carrera de Paolo Guerrero, llega hoy a las pantallas de Netflix. Capítulo a capítulo se contará la historia del ‘Depredador’ por llegar a Rusia 2018, pero lo que muchos hinchas se preguntan es si en esta producción aparecen los personajes de Tahisa Leal y Alondra García Miró, exparejas del jugador y que lo acompañaron en distintos momentos de esta historia interpretada por Nico Ponce.

Paolo Guerrero, castigado por la FIFA por un resultado analítico adverso (positivo a doping), era jugador de Flamengo y vivía un apasionado romance con la brasileña Thaisa Leal, la bella nutricionista que decidió dejar todo en Brasil, incluso a su madre que padecía una enfermedad oncológica y llegó a encabezar una marcha junto a Doña Peta, exigiendo justicia para el capitán de la selección peruana.

Nico Ponce, actor quien protagonizará a Paolo Guerrero, aseguró que la ‘chica reality’, Flavia Laos, no será la actriz que interpretará a Thaisa Leal, dejando abierta la posibilidad que el personaje de la brasileña, aparezca dentro de la historia que empieza en el 2017 y acompañaría al jugador en su lucha por jugar el mundial de Rusia 2018. “ No sé si pueda decir esto o no, pero Flavia no está en el elenco de lo que estamos grabando ahora, ¿por qué la pregunta? ” , expresó el actor.

‘Contigo capitán’ es la nueva serie de Netflix. VIDEO: Netflix

Alondra aparece en la historia

Durante el 2018 la relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró volvió a fortalecerse, la modelo y empresaria apoyó, al igual que el resto del Perú, los esfuerzo de del ‘Depredador’ por volver a jugar. El goleador prestaba más atención a la ‘ojiverde’ que, sobre el final del año, ya tenía comiendo al hijo de Doña Peta de su mano.

El capitpán de la ‘Blanquirroja’ regresó de Brasil y pasó su cumpleaños en el 2019 junto a la ‘exchica reality’, dejando en Río de Janeiro a Thaisa Leal, de que días después, desde sus redes sociales, daba cuenta de la separación del jugador que después de haber cambiado de club, también cambiaba de pareja sentimental.

Sin embargo, no se informó de la presencia de Alondra García como uno de los personajes de la serie de Netflix que este miércoles estrena su primer capítulo.

¿Cuándo se estrena la serie de Paolo Guerrero en Netflix?

‘Contigo Capitán’, la serie biográfica sobre los sucesos de Paolo Guerrero previo al Mundial 2018, se estrenará en la plataforma Netflix este miércoles 5 de agosto. Según se dijo en su momento, será una primera temporada que tendrá en total 6 episodios y se cree que no tendrá continuación.

El rodaje empezó en noviembre de 2021 y concluyó a inicios de 2022. Junto a Nico Ponce también actúan: Irene Eyzaguirre (Petronila Gonzales), Adán Chumbipuma (Christian Cueva), Emilram Cossío (Edwin Oviedo), Jaime Willis (Ricardo Gareca), Rodrigo Palacios, Tatiana Espinoza, Juan Pablo Sorín, Francesc Garrido, Oscar Beltrán, Hugo Salazar y Carlos Solano, entre otros.