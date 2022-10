El estreno de la serie ‘Contigo Capitán’, contando la historia más difícil en la carrera de Paolo Guerrero, ha generado muchas reacciones, pero ninguna como la que mostró Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo de ATV’, quien no pudo controlar la las carcajadas cuando le mostraron extractos de la producción que se estrenó en Netflix.

“ Ja, ja, ja, perdónenme, es que no puedo…ja, ja, ja. Esa cosa han estrenado en Netflix. Ja, ja, ja, perdónenme por favor. Es en serio, la guerra de los clones ja, ja, ja. He hecho cosas peores en mi carrera créanme ”, dijo sin sentirse muy orgulloso de su incursión como actor de teatro y televisión.

En otro momento, el exfutbolista se mostró muy crítico con el casting de jugadores que componían la selección peruana en la ficcción. “ Hemos hecho una colección de clones para ver los personajes icónicos de la selección que aparecen en la serie de Netflix. Pero el doble de Ruidíaz se parece a Néstor el esposo de Florcita. El doble de Carrillo, más se parece a Jefferson Farfán ”, dijo tapándose el rostro con las manos para no seguir viendo su monitor.

Paco Bazán comenta sobre la serie de Paolo Guerrero 'Contigo Capitán' (Video: ATV)

Paco Bazán sobre Ricardo Gareca: ”parece un actor porno de los setenta”

Pero lo que más desató la burla de Paco Bazán fue la caracterización de Ricardo Gareca por un actor que tenía poco parecido con el ex seleccionado nacional “No me jod… se parece a Ron Jeremy, el famoso actor porno de los años setenta, miren la peluca, los brazos, parece un Gareca pipeado, miren los deltoides que tiene, no puede ser”, dijo en tono sarcástico.

Pese a la crítica por su poco parecido, el conductor reconoció la calidad histriónica del elenco actoral. “Si bien el casting no es el más apropiado algo a favor de la serie es el nivel de actuación. Nico Ponce es un buen actor, y es mi amigo, además. Hugo Salazar es muy buen actor, hay un buen reparto”, expresó.

“Incluso el actor que hace de Gareca, el marido de Lali Goyzueta, es un buen actor, Mariano Sabato. Me atrevería a decir que tiene más nivel que la película de Jefferson Farfán”, finalizo´.