La alegría de Paolo Guerrero por el éxito de su serie ‘Contigo Capitán’ en Netflix se ha interrumpido luego que Carlos Alberto ‘El Tigrillo’ Navarro advirtiera en su bloque deportivo en PBO Noticias que demandará al jugador y a la plataforma de streaming el cobro de derechos por utilizar su voz en el capítulo final de la millonaria serie.

El comunicador quien todavía no había visto la serie fue informado de un detalle que lo incomodó. “ Por si acaso a la gente de Netflix y los que han hecho la serie de Paolo Guerrero, lo digo en serio. Yo no he autorizado a que utilicen mi voz, no sé si Phillip (Butters), pero ayer me hicieron ver un pasaje donde se incluye los audios de cuando lanzamos la información del ‘Paolo Va’ ”, dijo con molestia.

El ‘Tigrillo’ no teme ir instancias judiciales para exigir sus derechos de autor. “ Voy a llamar como testigo al señor Quique Bravo, si es que llegamos a juicio, porque él recibió mi llamada a las 9 y 23 cuando le dije: ‘Tengo una información de Paolo’ y me dijo espérate que termine el corte y entramos con todo ”, informó el periodista deportivo sobre aquel momento donde se informó sobre la habilitación para que Paolo Guerrero viaje a Rusia 2018.

Tigrillo Navarro advierte detalle sobre serie Contigo Capitán (video: PBO)

“ Parte de esa secuencia la han utilizado en la serie ‘Contigo Capitán’, pero conmigo no han hablado nada, Así es que voy a hablar con el doctor (Enrique Ghersi) o el doctor Medina, no sé cuál es el que te agarra a la altura de la yugular… ”, advirtió.

Para el periodista lo que le correspondería no sería una cantidad nada despreciable. “ No, no. No es una ‘alita’. Tú has visto cuando cortan el pollo y te dicen: ‘con parte de pecho’ y le meten un corte más carnoso...así. Esa ya es tu tarea Quique (Bravo) hay que ir con Paolo, con Netflix con quien sea, hermano. No sé, pero a mí me toca mi ‘ala’, porque estoy ‘michi-michi’ ”, finalizó.

Paolo Guerrero corre a precipicio tras fallo del TAS en ‘Contigo Capitán’

La serie de Netflix cuenta momentos críticos para Paolo Guerrero uno de ellos saber que quedó fuera de la lista de Ricardo Gareca tras fallo de TAS en castigarlo con 14 meses de suspensión. “ Creemos que la sanción es totalmente injusta. El jugador queda aislado de la sociedad, es castigado, es directamente llevarlo al camino del aislamiento de la sociedad, llevarlo al camino del suicidio también ”, reflexionaba el ‘Tigre’ en una emotiva conferencia de prensa.

“ Hay gente perjudicada, la FPF también. Entonces todos estamos conmovidos, porque sabemos de la inocencia de Paolo y que es un jugador sensacional, ídolo, pero nuestra historia continúa y hay que representar al país ”, señaló el ‘Tigre’ dejando claro que el artillero estaba fuera de la lista.

Esta situación llenó de frustración a Paolo Guerrero quien rompió todos sus recuerdos atesorados en su carrera “ Se acabó el fútbol para mí... ” y corrió hasta uno de los acantilados en Río de Janeiro y desde la altura, se vio atormentado por pensamientos autodestructivos que finalmente no lograron hacerlo flaquear y decidió seguir dando pelea en los tribunales de Zúrich.