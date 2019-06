Copa América: Conmebol le 'quita' título a Chile y ya no es bicampeón por esta razón

Conmebol dio a conocer que la selección de Chile no es bicampeón de la Copa América tras ganar los dos torneos seguidos del 2015 y la Copa Centenario 2016.



Según el portal Emol de Chile, la Conmebol respondió la consulta sobre la denominación de 'bicampeón' de la Copa América en la actualidad y la posibilidad a futuro de convertirse en tricampeón en el torneo Brasil 2019.

Es más, el detalle que argumenta la explicación de la Conmebol es la inscripción en el trofeo de la Copa América. En ella, solo se consigna el título del 2015 y se omite la adjudicación del la Copa Centenario 2016.

El trofeo de la Copa América no acuña el título de Chile del 2016 El trofeo de la Copa América no acuña el título de Chile del 2016

"Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile sólo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años", citó la fuente de Conmebol al portal chileno Emol.

"La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo", agregó la Conmebol.



Así, la selección de Chile solo registra en su palmares un título de la Copa América y ya no dos como se creía antes de la aclaración de la Conmebol.

