Copa América 2019: Cruces, fechas y horarios de cuartos de final del torneo 

La fase de Grupos de la Copa América llegó a su fin. Ahora, 8 selecciones lucharán en cuartos de final por el pase a semifinales del torneo: Brasil, Paraguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Uruguay siguen en carrera.



El anfitrión, Brasil, se medirá con Paraguay, que solo sumó 2 puntos en el Grupo B. Argentina de Lionel Messi hará lo suyo con Venezuela.



Perú, golpeado por la goleada de Brasil, chocará con Uruguay y Colombia frente a Chile.

CRUCES, FECHAS Y HORARIOS



Primero del Grupo A vs Mejor Tercero Grupo B/C

Brasil vs. Paraguay (Jueves 7:30 p.m.)

Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre



Segundo Grupo A vs Segundo Grupo B

Venezuela vs. Argentina (Viernes 2:00 p.m.)

Estadio Maracaná, Río de Janeiro



Primero del Grupo B vs Segundo Grupo C

Colombia vs. Chile (Viernes 6:00 p.m.)

Estadio Arena Corinthians, Sao Paulo



Primero Grupo C vs Mejor Tercero Grupo A/B

Uruguay vs. Perú (Sábado 2:00 p.m.)

Arena Fonte Nova, Salvador.