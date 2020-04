La última Copa América representó una alegría para la selección peruana, que alcanzó la final del certamen disputado en Brasil, pero también incluyó un episodio para el olvido: la goleada que la ‘Canarinha’ le propinó a la bicolor en fase de grupos. Miguel Araujo, quien fue titular en el amargo 5-0 en contra, reveló cómo afecto ese resultado al ‘equipo de todos’.

En entrevista con Movistar Deportes, el actual defensor del FC Emmen contó lo que se vivió luego del citado encuentro. “Después del partido, en la cena nadie se quería mirar. Ricardo tomó una gran decisión, nos liberó nos dijo que nos vayamos con nuestra familia”, acotó exjugador de Alianza Lima.

Por otro lado, Araujo también consideró que el partido que más disfruto fue la victoria de la ‘Blanquirroja’ 3-0 contra Chile. “Me quedo con el de Chile, con la rabia que le tenemos (entre risas)”, afirmó el jugador de 25 años.

Otro detalle que dio fue su liga favorita. “¿Un club dónde me gustaría jugar?, no tengo un club definido pero me encanta el fútbol español, veo casi todos sus partidos”, señaló Miguel Araujo.

A pesar de ser el duodécimo país con más infectados por el COVID-19, el gobierno holandés decidió no presionar a la población. El primer ministro de Holanda optó por una ‘cuarentena inteligente’. Con esta medida los habitantes de Países Bajos pueden salir a la calle pero con precaución, aún así, se les recomienda quedarse en casa. Asimismo, se decidió cerrar los lugares donde no se pudiera mantener más de dos metros de distancia.

