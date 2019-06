Paraguay reclama por mal arbitraje y contra el VAR en partido con Argentina por Copa América

La selección de Paraguay estuvo a punto de eliminar a la selección argentina en el duelo disputado por el Grupo B de la Copa América 2019. Decisiones de los árbitros y el VAR generaron malestar en los guaraníes.



La selección de Paraguay protestará a través de la Asociación Paraguaya de Fútbol y enviará una queja a la Conmebol con vídeos de jugadas que consideran que no fueron bien arbitradas durante su encuentro de ayer contra Argentina en el estadio Mineirao, en el que empataron 1-1, según dijo el vicepresidente Javier Díaz de Vivar.



"Vamos a hacernos sentir sobre las jugadas que creemos que no fueron bien cobradas y lo vamos a enviar a Conmebol", explicó a EFE Díaz de Vivar, que añadió que la APF prepara "un compendio de todas las jugadas" en vídeo, que enviarán a la Conmebol "para que analicen todas las jugadas".

Franco Armani pateó a González. (Video: América TV)

Entre esas acciones, el directivo señaló la falta del portero argentino Franco Armani sobre el delantero paraguayo Derlis González en el centro del campo en el minuto 45, sancionada por el árbitro brasileño Wilton Sampaio con tarjeta amarilla y que en la Albirroja consideran que debió ser roja.



También mencionó la acción del penalti sobre Derlis González cometido por Nicolás Otamendi en el minuto 62, por la cual el zaguero argentino no recibió amonestación. "Salieron 5 ó 6 jugadas que creemos que deberían haber tenido otro criterio", añadió.



El directivo de la asociación paraguaya opinó respecto al videoarbitraje que su expectativa es que sea "un elemento que dé más justicia al fútbol", aunque opinó que "ayer no fue así" en el partido del Mineirao y confió en que pueda "tener su mejora".



"Esperamos que sea un elemento para clarificar jugadas, dar certezas, y que lo sepan utilizar. Si no se utiliza bien esa herramienta como cualquiera se convierte en algo negativo, pero el VAR en sí es positivo", añadió.

Argentina vs Paraguay: Gol de Richard Sánchez (Video: América Tv)

