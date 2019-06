¡Por ahora! Copa América: Selecciones eliminadas, clasificadas, los partidos y llaves de cuartos final

Copa América 2019 : Las doce selecciones del torneo de Conmebol buscan su pase a la siguiente ronda de eliminación directa. Cuatro países quedarán eliminado en la fase de grupos.



El primer y segundo lugar de cada Grupo (A, B y C) clasifican a los cuartos de final de la Copa América 2019. Los dos mejores terceros se suman a la lista de ocho selecciones que seguirán en carrera por el título. Se jugaron 10 partidos hasta el momento.



A puertas de la última fecha de la fase de grupos, aquí te adelantamos como se van armando las partidos, llaves de cuartos, clasificados y eliminados de la Copa América. ¡Por ahora va así!

Hasta el momento estas selecciones clasificarían a los cuartos de final desde el primer y segundo lugar de cada grupo:

Grupo A: Brasil (1°) y Perú (2°)

Grupo B : Colombia (1°) y Paraguay (2°)

Grupo C : Uruguay (1°) y Chile (2°)

Clasificados como mejores terceros:

Venezuela (3° A) y Qatar (3°B)

Selecciones eliminadas:

Ecuador, Bolivia, Argentina y Japón.

Así se formarían las llaves de cuartos de final de la Copa América 2018:

Primero del Grupo A vs Mejor Tercero Grupo B/C

Brasil VS. Qatar (Jueves 7:30 p.m.)



Segundo Grupo A vs Segundo Grupo B

Perú VS. Paraguay (Viernes 2:00 p.m.)



Primero del Grupo B vs Segundo Grupo C

Colombia VS. Chile (Viernes 6:00 p.m.)



Primero Grupo C vs Mejor Tercero Grupo A/B

Uruguay VS. Venezuela (Sábado 2:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa América 2019:

Grupo A

País | Puntos

1. Brasil | 4 puntos

2. Perú | 4 puntos

3. Venezuela | 2 puntos

4. Bolivia | 0 puntos

Grupo B

País | Puntos

1. Colombia | 6 puntos

2. Paraguay | 2 puntos

3. Qatar | 1 puntos

4. Argentina | 1 puntos

Grupo C

País | Puntos

1. Chile | 3 puntos

2. Uruguay | 3 puntos

3. Ecuador | 0 puntos

4. Japón | 0 puntos

Así va la tabla de los terceros de cada grupo de la Copa América:



País | Puntos

1. Venezuela | 2 puntos (Grupo A)

2. Qatar | 1 puntos (Grupo B)

3. Ecuador | 0 puntos (Grupo C)

