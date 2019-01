Copa América 2019: Tite considera a Perú por encima de Bolivia y Venezuela tras sorteo

El entrenador de la selección de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi o simplemente Tite, analizó el grupo que la tocó a la 'Canarinha' tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa América. El estratega consideró a Perú por encima de Bolivia y Venezuela, los otros dos integrantes de la serie.

"Claro que Bolivia y Venezuela no están bien 'ranqueadas', terminaron en el 9º y el 10º en las Eliminatorias. Teóricamente, no tienen el mismo nivel técnico que Perú, pero eso no quiere decir que dentro de campo, pueda generar una facilidad mayor", indicó Tite.

"El éxito está en el gran desempeño, por encima de cualquier sorteo. Hay que jugar mucho para aspirar a ser campeón", agregó el entrenador brasileño.



Tite admitió, sin embargo, que hay una gran presión para que Brasil, por su condición de anfitrión, gane todos sus compromisos y llegue a la final, ya que esta sería la única forma de poder jugar en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.



"Pero lo que tenemos que tener es responsabilidad, alto desempeño y trabajar con alegría, tenemos que tener orgullo de poder representar, tanto los jugadores como yo, Brasil dentro del país", afirmó.



"Un jugador brasileño por lo general le pregunta a otro: ¿usted ya jugó en el Maracaná? Y si el otro responde que no, le agrega: entonces usted nunca jugó fútbol", finalizó Tite.

Con información de EFE

