El currículo de Leo Rojas es importante. Ganó cuatro títulos con Universitario, otro con Sporting Cristal y también fue capitán de la Selección peruana en una Copa América. El marcador también participó en las eliminatorias para el mundial del 86, pero algo anecdótico tuvo que ver mucho en su exitosa carrera y aquí te lo contamos.

¿Qué tienen en común José Velásquez, Jaime Duarte, Germán Leguía aparte de haber jugado dos mundiales con la selección? Los tres cracks empezaron su carrera en un puesto diferente en el que brillaron con la blanquirroja. El ‘patrón’ antes de ser volante fue back centro y lo mismo ocurrió con ‘Cocoliche’ que apareció como zaguero y terminó cómo volante creativo. El caso del ‘chiquillo’ fue parecido, se inició como defensa central, pero al ver que tenía delante a figuras como Héctor Chumpitaz y Julio Meléndez, decidió irse a marcar punta y ahí se consagró. Todos tenían condiciones, pero el ojo del entrenador hizo que cambiaran de puesto y mejor no les pudo ir.

Con Leo Rojas pasó algo muy parecido, aunque en el caso del chalaco, su cambio de posición no sólo se debió a cuestiones técnicas, sino a cosas un poco más alejadas de lo deportivo. Cuando apareció el año 79 en Sport Boys, Leo era un veloz puntero que desbordaba más por potencia y velocidad que por habilidad y técnica. No tenía mucho gol, pero el que lo veía jugar sabía que tenía condiciones y bien trabajado podía ser útil. ‘Con el tiempo mejorará, aprenderá a centrar y mejorará en la definición’ eran las palabras de sus compañeros en la ‘Misilera’. Luego de dos años con los rosados, Rojas llamó la atención de Universitario que lo contrató como una apuesta a futuro. Roberto Scarone, entrenador de los cremas, lo empezó a utilizar como alternativa a Eduardo Rey muñoz pero ya sea porque estaba mal acompañado en la delantera o porque no se adaptaba al club, lo cierto es que los primeros partidos del porteño no fueron nada buenos. ‘Cochoy’ se quedó con el puesto y Leo dejó de ser tomado en cuenta por el DT que sólo lo usaba los partidos de práctica. En los entrenamientos el atacante se esmeraba, pero a la hora de la definición el arco se le cerraba y lo peor de todo es que sus remates se iban muy desviados y algunas veces terminaban por detrás de la tribuna sur del Lolo Fernández donde vivía la tía Margarita Arizaga o cerca del galpón donde el administrador del estadio criaba sus gallos. El tiempo fue pasando y la mejora no llegaba, por el contrario, el ‘gordo Dávila’ que era el criador de las aves se paraba quejando con Scarone porque todos los jueves cuando había partido de práctica sus animales terminaban asustados de tanto pelotazo que caían. El uruguayo, que era un viejo zorro del fútbol, se dio cuenta que Leo como puntero no tenía futuro y por eso empezó a pensar en bajar al puntero como lateral. Al comienzo el técnico dudó, pero una tarde luego de una práctica de fútbol hubo algo que precipitó la decisión del ‘profe’. Leo jugó de delantero y uno de sus disparos desviados acabó con la vida de dos gallos del administrador del estadio. Dávila al ver lo ocurrido fue al vestuario de don Roberto y le reclamó lo ocurrido con sus aves. “Esto no puede seguir así profesor, un día el muchacho (Rojas) no sólo me vuelve a matar los gallos, sino que tumba la casa de Margarita de tanto pelotazo desviado que mete. Haga algo o hablo con el presidente” sentenció Dávila.





El DT se vio entre la espada y la pared y como conocía al ‘gordo’ de su primera época en el club decidió que era el momento de probar a Leo como marcador de punta. Desde ese día todo cambió para el chalaco. En poco tiempo empezó a destacar en su nueva ubicación y le ganó la posición a Hugo Gastulo que tuvo que pasar a jugar de central y terminó dejando el club porque Leo se adueñó del puesto. Con la llegada de José Ramos Delgado, el ex rosado creció mucho más y se quedó nueve años en el club con el que consiguió los títulos del 82, 85, 87 y 90.

Lateral también brilló con la selección. FOTO: EDUARDO RAMIREZ / EL COMERCIO

Rojas también disputó las eliminatorias para México 86 y fue capitán de la selección que jugó la Copa América del 87 en Argentina. Luego pasaría a Cristal y siempre como lateral, volvió a dar otra vuelta olímpica en el 91. En este caso se puede decir que lo importante no es como empiezan las cosas sino como terminan, claro está que Leo Rojas le debe mucho a los gallos del administrador del Lolo Fernández.

