Hincha 'Hombre pollo' tildó de 'traidores' a chilenos tras patada de Gonzalo Jara en el Maracaná

A los 73 minutos, el 'Hombre pollo' invadió el terreno de juego y Gonzalo Jara lo pateó. Loyudice fue detenido por burlar la seguridad del estadio Maracaná. Terminó en la cárcel y a su salida lanzó duros calificativos.



“Los chilenos ya nos traicionaron una vez con las Malvinas, y me traicionaron en la cancha. Así que chilenos, nacieron traidores y traidores morirán. Quiero que lo sepan”, dijo Pablo Loyudice en declaraciones a '24 horas' de Chile.



Para el 'Hombre pollo', ser derribado por el defensa Gonzalo Jara, fue un acto de 'traición', y sus declaraciones ya dieron la vuelta al mundo mientras se espera la decisión de oficio de la Conmebol sobre una posible sanción al jugador de la 'Roja'.

La salida del 'Hombre pollo' de la cárcel:

