La tiene clara. Para Peter Arévalo no hay dudas, Gianluca Lapadula se ganó el derecho a ser el 9 de la Selección peruana incluso por encima de Paolo Guerrero. Periodista reconoce méritos del ‘depredador’, pero considera el fútbol es presente y que el ‘bambino de los andes’ es el mejor delantero del momento.

¿Te reafirmas en decir que Paolo Guerrero no tiene sitio en el once titular?

Hoy el titular para Ricardo Gareca es Gianluca Lapadula que se ganó el puesto en la cancha.

Hay gente a la que no le gustaron tus palabras...

La gente busca morbo, somos noveleros no futboleros, vivimos de la novela. Lo de Paolo(Guerrero) es algo cíclico.

Explícate...

Para mi Paolo Guerrero es el mejor delantero que vi y se lo dije en persona, pero así como ‘Perico’ (León) dejó su puesto para Percy Rojas y luego el ‘trucha’ salió y entró Guillermo la Rosa, ahora es el momento de Lapadula.

¿No crees que eres un poco ingrato con Paolo?

A Paolo le tengo una gratitud eterna ,se puso al equipo al hombro para llevarnos a Rusia 2018, pero no sé si después de la lesión, Paolo volverá a ser el de hace cuatro años. El fútbol es actualidad y esta dice que el 9 es Lapadula.

Suena duro...

Para España 82 nos olvidamos de los diez goles en los mundiales de Teófilo Cubillas, nos olvidamos que había sido campeón de América y lo despreciamos porque el presente era de Julio César Uribe. Nadie tiene porque molestarse, por eso digo que somos más noveleros que futboleros

¿Qué destacas de Lapadula?

Es un especialista en arreglárselas solo, es macho, guapo y tiene temperamento italiano. Es como ‘Toto’ Schillaci que jugaba a las espalda de los rivales y fue goleador de un mundial. Así como en su momento Perú jugaba para Paolo(Guerrero), hoy juega para Lapadula.

¿Esperabas que rindiera tanto?

Vino sin complejos, eso habla mucho de su personalidad.

¿Pueden jugar juntos Paolo y Lapadula?

No creo que Ricardo Gareca los ponga juntos. Si usas dos nueves resignas a uno de los extremos o al lanzador, o a uno de los volantes centrales.

¿Qué te parece Santiago Ormeño?

Es un nueve clásico, de los que necesita vivir en el área. No es Paolo ni Lapadula, pero aguanta bien la marca y tiene buena descarga como la bola que le pone a Yoshimar Yotún. No es rápido ni explosivo, pero creo que Perú encontró el tercer delantero que le faltaba. El primero es Lapadula, segundo Paolo y el tercero Ormeño.

A algunos todavía no los convence...

Lo califican de lento, pero yo no lo considero así. Por algo hizo 17 goles en México, un lento no hace tantos goles en un torneo importante.

Gianluca Lapadula anotó en el empate (2-2) ante Ecuador.

Raúl Ruidíaz ya no tiene sitio...

Hay jugadores que nacieron para clubes y otros para selección. Franco Navarro hizo grandes campañas en clubes, pero la gente se acuerda más de Guillermo la Rosa porque con sus goles nos clasificó a un Mundial.

¿Qué opciones le ves a la Selección en la Copa?

Estamos para meternos en semifinales. Perú siempre es protagonista en la Copa. Al jugador peruano le gusta la convivencia , la necesita para mentalizarse. Por eso creo que en esta clase de torneos nos va mejor.

¿Y en las Eliminatorias?

Ahí cambia la historia, cuando hay pocos días para trabajar nos cuesta, sólo nos queda pelear por el quinto puesto.

¿Qué jugadores te están sorprendiendo?

Marcos López y Alexander Callens son las sorpresas. Lo de Callens es parecido a lo de William Chiroque en el 2011. Por agresividad y somatotipo ya hizo olvidar a Abram.

¿Y Marcos López?

Cuando Miguel Trauco no jugaba y entraba Nilson Loyola, todos sabíamos que el titular era Trauco. Ahora no ocurre eso, hay dudas por las buenas actuaciones de López.

¿Crees que Gareca hizo bien en no separar a Cueva?

Somos injustos con Cueva, es fácil destruirlo. Hizo mal pero nunca la cag...en pleno torneo, cuando hizo sus cosas fue en su descanso. Ahora juega de Flores por banda y cumple.

¿Le ves futuro al equipo?

Estamos potenciando la banca, tendremos Edison Flores, Miguel Trauco, Paolo (Guerrero) Pedro Aquino, Luis Abram, vamos a tener una banca de peso.

¿Volverá Jefferson Farfán?

De buena fuente sé que Farfán quiere retirarse jugando y con descanso, reposo y rehabilitación creo que volverá.

Pocos saben que jugaste y también eres técnico...

Fui arquero en Liga y Copa Perú, también soy entrenador recibido en Eseful. Roberto Mosquera fue uno de mis profesores pero no me marketeo, no me interesa.

¿Qué tal eras en el arco?

Algo tendría para que Lucho Rubiños me lleve a Defensor el año 91. El problema fue que era el quinto arquero detrás de Diosdado Palma, Miguel Munayco, Luis ‘Papelito’ Cáceres y un juvenil que llevó Roberto Chale, por eso no seguí.

A menudo discuten en el programa con Julinho y Percy Olivares, ¿Qué tal con ellos?

Nos llevamos muy bien, lo que pasa es que al ex jugador le cuesta lanzar una crítica al colega, algo que no nos ocurre a los periodistas.

Luis Advincula cambiará al Rayo Vallecano por Boca, ¿Qué opinas?

Para la selección es malo porque la española es una de las ligas más competitivas del mundo, sin embargo con Boca será protagonista y no jugará por mantener la categoría.(José Reynoso Alencastre).

