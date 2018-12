Copa Libertadores 2019: estos son los rivales de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Real Garcilaso

Todo definido. Sporting Cristal , Alianza Lima, Melgar y Real Garcilaso ya conocen a sus rivales en la Copa Libertadores 2019 contra los que intentarán, los que están en las fases previas hasta la fase de grupos y los finalistas del Descentralizado 2018 tratarán de llegar a los octavos de final.

Todo empezará con Real Garcilaso en la primera fase enfrentando a Deportivo La Guaira de Venezuela. De superar esta fase lo esperará Atlético Nacional de Colombia en la fase 2. En esta misma fase 2, Melgar tendrá que jugar la eliminación directa con Universidad de Chile.

En fase de grupos, Alianza Lima la tendrá bastante complicada al enfrentar al vigente campeón de América, River Plate y el ingrediente especial será la presencia de Internacional de Paolo Guerrero. Palestino, Independiente de Medellín, Talleres o Sao Paulo (G4) completarán la serie.

En tanto que Sporting Cristal tiene un grupo aparentemente accesible junto a Olimpia de Paraguay, Godoy Cruz de Argentina y Universidad de Concepción de Chile.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 empezará a jugarse el 5 de marzo.

Fase 1:

Llave 2: Real Garcilaso vs. Deportivo La Guira (Venezuela)



Fase 2:

Llave 2: Universidad de Chile (Chile) vs. Melgar

Llave 6: Real ​Gacilaso /LaGuaira vs. Atlético Nacional (Colombia)



Fase 3:

Llave 2 vs. Llave 7 (Caracas (VEN) / [Delfín (ECU) vs. Nacional (PAR)]

Llave 3 vs. Llave 6 (Bolivia 3 / Libertad (Paraguay)

Fase de grupos:



Grupo C

Olimpia (Paraguay)

Sporting Cristal (Perú)

Godoy Cruz (Argentina)

Universidad de Concepción (Chile)





Grupo

River Plate (Argentina)

Internacional (Brasil)

Alianza Lima (Perú)

G4 (Palestino, Independiente de Medellín, Talleres o Sao Paulo)