En el ejercicio del autor y la hoja en blanco, César Vallejo nunca supo escribir de fútbol. Un grupo de hombres con shorts, camisetas y buenos salarios que no se acercan ni un poco a ser un buen equipo. Es el jueves 4 de marzo y tan solo han pasado horas desde que el limitado Caracas de Venezuela los eliminó de la Copa Libertadores 2021 ganándoles 2-0 en casa y pudiendo golear. Es este jueves un día más, otro golpe, parte de la costumbre de hacer papelones y que nos prepara para lo que vendrá con Ayacucho, Universitario y Sporting Cristal.

Si de algo puede presumir César Vallejo es que no sufre de problemas económicos. Es decir puede planificar con calma cómo afrontará las competencias. Pero, un detalle: estamos hablando de un equipo que cuando pudo arrebatarle a la ‘U’ el primer lugar del acumulado de la Liga1 2020 se murió de miedo. Si hay temor y falta actitud a nivel local, qué podemos esperar en la Libertadores: nada. Y fue nada.

Antes de saltar a la cancha, revisemos los ‘refuerzos’ ofensivos del equipo de Trujillo. Donald Millán, volante creativo que no crea y que fracasó en la ‘U’, ‘Beto’ da Silva aquel farandulero y casi ex jugador que no marca un gol desde hace dos años y Santiago Silva, uruguayo que en 12 partidos en Copas hizo 3 tantos. A ellos hay que sumarle al colombiano Yorleys Mena que es Batistuta ante Carlos Stein, pero que no sabe ni patear un penal en la Copa. Todos ellos cobran un dineral.

César Vallejo 0-2 Caracas FC: Goles por Copa Libertadores (CONMEBOL)

A nivel de juego en conjunto, Vallejo es una lágrima. Aplica una línea de tres defensores cuando dos de ellos, Emiliano Ciucci y Leandro Fleitas, son extremadamente lentos. ¿Porqué no se fichó un buen zaguero de nivel? En el mediocampo Ronald Quinteros se la pasa cometiendo faltas y Víctor Cedrón cree que cogerse la cabeza luego de patear un tiro libre es haberlo pateado bien. Cuando Caracas aceleraba, Vallejo se congelaba. En la jugada del primer gol, Frank Ysique se mostró desubicado y entre Jersson Vásquez y el portero Máximo Rabines compitieron a ver cuál de ellos hacía el penal más tonto.

Caracas no metía un gol desde hacía 3 partidos en la Copa y contra César Vallejo hizo dos (Foto: @Libertadores)

Si aplicas un esquema 3-5-2 debes tener jugadores que por los lados te otorguen salida, retroceso y marca. En la derecha ficharon a Rodrigo Cuba que en 2020 ¡solo jugó tres partidos!. En la izquierda estuvo Jersson Vásquez a quien, en un club correcto, ya tendrían que haberlo mandado a la reserva y aplicarle un enorme descuento salarial. El marcador le dio un puñetazo a un rival delante de todos, cuando su equipo buscaba el empate y se fue expulsado. Increíble.

Jersson Vásquez: Su infantil expulsión con César Vallejo por Copa Libertadores (ESPN)

“Fracaso es cuando no te esfuerzas y no intentas”, declaró el entrenador José Del Solar. Falso, fracaso es perder ante un equipo inferior, un club que presentó jóvenes en el duelo de ida, que tiene delanteros africanos torpes con el balón y que hacía 3 partidos que no metía gol en la Libertadores. Fracaso es no ganar en casa, no tener idea de juego o contar con un dirigencia que da cheques en blanco y en blanco tiene la capacidad de organizar un club.

En el ejercicio del autor y la hoja en blanco, César Vallejo tiene al lado la copa rota. Ya no hay nada que escribir.