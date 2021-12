En los sorteos de torneos internacionales la suerte no deja de tener un espacio importante. Parece que este lunes, César Vallejo no la tuvo de su lado. El equipo trujillano se clasificó a la Fase 1 de la Copa Libertadores por ser el cuarto mejor club del acumulado en la Liga1 y su rival será nada menos que Olimpia de Paraguay, uno de los dos ‘grandes’ del país. Por lo pronto Vallejo ha empezado a reforzarse y fichó a Carlos Ascues, aunque no cuenta ya con el defensor Christian Ramos.

Este lunes antes de las once de la mañana, Conmebol realizó el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2022 y César Vallejo fue incluido en la llave de eliminación a doble partido con el poderoso Olimpia paraguayo en partidos a jugarse entre el 8 y 15 de febrero. Si supera el cruce, el equipo ‘Poeta’, que arranca la serie de local, irá contra otro club fuerte, Atlético Nacional de Colombia. En caso logre avanzar deberá batirse ante Millonarios, Deportivo Cali o Fluminense para acceder a fase de grupos.

¿Cómo llega Olimpia a jugar esta Copa Libertadores 2022?

El ‘Rey de Copas’ se clasificó a esta Libertadores en una situación similar a la César Vallejo, ya que terminó cuarto en la tabla acumulada del torneo paraguayo 2021. En el Apertura, Olimpia fue subcampeón, mientras que en el Clausura finalizó octavo.

¿Cuál es el historial de Olimpia en la Copa Libertadores?

Apodado también como ‘El Decano’, porque logró 5 veces consecutivas el campeonato local, Olimpia ganó en tres ediciones la Libertadores (1979, 1990 y 2002). Esta será su 43° participación en el torneo internacional. Además, fue subcampeón de este en 1960, 1989, 1991 y 2013.

¿Cómo le fue a Olimpia enfrentando a rivales peruanos en Libertadores?

Será la primera vez que Olimpia se mida contra César Vallejo por la Copa Libertadores, pero ya jugó contra otros representantes nacionales. Ante Alianza Lima jugó dos partidos logrando un empate y una derrota. Contra la ‘U’ fue triunfo y derrota, y frente a Melgar dos triunfos.

Además, se midió también cara a cara con Deportivo Municipal y ganó ambos duelos. El equipo peruano contra el que más se enfrentó fue Sporting Cristal en un total de ocho encuentros de los que ganó cuatro y perdió cuatro. En total, Olimpia tiene 9 victorias y 6 caídas ante clubes peruanos.

¿Quiénes son las figuras actuales de Olimpia?

El equipo es dirigido por el futbolista Julio César Cáceres, usa un esquema 4-4-2 y posee una columna vertebral formada por el atacante Derlis González, el volante Richard Ortiz y el central Antolín Alcaraz. Aunque claro, todos los reflectores apuntan al experimentado delantero Roque Santa Cruz quien, pese a sus 40 años, podría jugar medio año más en el equipo y, por ende, la Copa Libertadores.

¡Nos vamos a Perú! ✈🇵🇪@ClubUCV, será nuestro rival en la primera fase de la CONMEBOL @Libertadores 2022.#𝙉𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤𝘾𝙡𝙪𝙗𝙉𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖𝙀𝙨𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 ⚪⚫⚪ pic.twitter.com/sIQSF80gDG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) December 20, 2021

Tras el sorteo realizado por Conmebol, la cuenta de Twitter oficial de Olimpia posteó el mensaje “Nos vamos a Perú”. Esperemos que cuando les toque regresar a su país lo hagan con una derrota en la maleta.

