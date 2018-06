Copa Libertadores y Copa Sudamericana: Así quedaron los cruces tras sorteo de ambos torneos

Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana este lunes en Luque, Paraguay. El campeón Gremio de Porto Alegre se medirá al argentino Estudiantes entre los duelos más atrayentes.



Por otro lado, Racing Club y River Plate , se medirán en un gran clásico argentino que traerá mucha repercusión. Mientras que, Boca Juniors enfrentará a Libertad de Paraguay en otro de los cruces.



Los octavos de final se disputarán a partir del 7 de agosto, mientras que la final de la Libertadores está programada para el 7 y 28 de noviembre. Las series entre los 16 equipos participantes quedaron establecidas de la siguiente manera:



Racing (ARG) vs River Plate (ARG)

Colo Colo (CHI) vs Corinthians (BRA)

Flamengo (BRA) vs Cruzeiro (BRA)

Estudiantes de la Plata (ARG) vs Gremio (BRA)

Atlético Tucumán (ARG) vs Atlético Nacional (COL)

Boca Juniors (ARG) vs Libertad (PAR)

Cerro Porteño vs Palmeiras (BRA)

Independiente (ARG) vs Santos (BRA)

Por otro lado, en la misma ceremonia se sorteó la segunda fase de la Copa Sudamericana . Sport Huancayo , el único equipo peruano en la competición, se enfrentarán a Caracas de Venezuela .



La segunda fase del torneo comienza el 17 de julio, mientras que las finales están programadas para el 5 y 12 de diciembre. Las series entre los 32 equipos participantes quedaron establecidas de la siguiente manera:



General Díaz (PAR) vs Millonarios (COL)

Nacional (PAR) vs Botafogo (BRA)

Sol de América (PAR) vs Nacional (URU)

Sao Paulo (BRA) vs Colón (ARG)

Boston River (URU) vs Atlético Banfield (ARG)

Fluminense (BRA) vs Defensor Sporting (URU)

Atlético Paranaense (BRA) vs Peñarol (URU)

Deportivo Cali (COL) vs Bolívar (BOL)

Liga de Quito (ECU) vs Vasco Da Gama (BRA)

Caracas (VEN) vs Sport Huancayo (PER)

Deportivo Cuenca (ECU) vs Jorge Wilstermann (BOL)

Defensa y Justicia (ARG) vs El Nacional (ECU)

Lanús (ARG) vs Atlético Junior (COL)

San Lorenzo (ARG) vs Deportes Temuco (CHI)

Bahía (BRA) vs Atlético Cerro (URU)

Rambla Juniors (URU) vs Independiente Santa Fe (COL)