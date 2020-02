Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos

A veces el fútbol y la vida te dicen que es fácil adelantarse a los hechos. Anticiparlos, acertar con el final de ellos. Universitario contra Cerro Porteño y Sporting Cristal ante Barcelona. Sencillo contar el cierre del cuento: ninguno iba a clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores y así pasó. Los del dedo acusador que hablan de pesimismo, son aquellos que o por dentro saben que es verdad, o no conocen el fútbol actual.

Veamos a Universitario. Si a duras penas pasó a Carabobo, porque allá perdía y empató con un gol de suerte y aquí ganó por un cabezazo que se desvió en un rival enfrentarse luego al fuerte Cerro Porteño era eliminación segura. Porque los cremas pueden haber mejorado en defensa pero en la Copa eso es tan importante como atacar con contundencia.

Eso no tiene Universitario o lo que posee le puede alcanzar contra Carlos Stein o Cusco FC. Donald Millán es un jugador que camina la cancha, Alejandro Hohberg a nivel internacional nunca marcó la diferencia y Alberto Quintero marca un gol por cada 500 amagues. Si a eso le sumamos una volante de quite lenta, el resultado es que Cerro Porteño solo ‘midió’ sus fuerzas y cuando quiso, como en el gol de Carrizo, pegó. “La 'U' lo tuvo contra las cuerdas en Asunción”, dicen. Falso. Tres remates, y solo dos de ellos al arco te dicen que el 80 por ciento del partido no llevó peligro.

GOLAZO de Jonathan Dos Santos en el Universitario vs Cerro Porteño

Hablemos de Cristal. Barcelona de Ecuador era impasable para los rimenses. Los ‘toreros’ apuntan a avanzar y no a participar en la Copa. Se dio la lógica en Guayaquil y ese 4-0 quedó corto, porque pudieron ser cuatro más. El espantoso planteamiento del técnico Manuel Barreto y jugadores sin actitud lo hicieron posible.

Si UTC le había ganado 2-1 la alarma estaba prendida hace rato. Johan Madrid, Nilson Loyola, Christian Ortiz y otros no son jugadores para el equipo rimense. En Lima, Damián Díaz ‘retiró’ a Jorge Cazulo del fútbol ahora y no a fin de año. Le dio un baile. Horacio Calcaterra es intermitente y aquella dura lesión de Emanuel Herrera pudo haberle marcado un antes y un después. El resto acompaña, no ayuda. Junto a ellos un técnico sin experiencia en una Copa Libertadores que no perdona estas cosas.

El futuro puede conocerse con las señales del presente. Que la Universitario y Sporting Cristal lo sepan.

Cristal vs Barcelona: Goles y resumen (Video: Facebook Watch)

