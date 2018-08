Copa Libertadores: Se disputa los octavos de final del torneo de la Conmebol edición 2018 y en la última jornada semanal de los partidos de vuelta se las llaves de los cuartos de final. Cuatro equipos argentinos entre los ocho mejores de América.

River Plate, que eliminó a Racing, enfrentará a Independiente de Avellaneda, el próximo 19 de setiembre, siendo el equipo 'rojo' local en el partido de ida. La revancha se jugará cerca al 4 de octubre.

Gremio, que dejó afuera al Estudiantes de La Plata, será rival de Atlético Tucumán. El club argentino será el que inicie jugando en casa.

En las otras llaves, Colo Colo, vencedor ante Corinthians, espera al ganador del partido entre Cerro Porteño y Palmeiras (ganaron 2-0 los brasileños en la ida, en Asunción).

Cruzeiro, que eliminó a Flamengo, jugará la llave de cuartos de final ante Boca Juniors , que se impuso a Libertad de Paraguay. El club xeneize triunfó 2-0 en la ida, en la Bombonera y resolvió a favor en el estadio Defensores del Chaco.

Las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores:



River Plate vs Independiente

Gremio vs Atlético Tucumán

Boca Juniors vs Cruzeiro

Colo Colo vs (Palmeiras o Cerro Porteño)#

Gol de Mauro Zárate. (Video: Fox Sports)

