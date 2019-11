Se olvidó de River Plate, de Flamengo, de la Copa Libertadores. El reportero de Fox Sports, Maxi Palma, aprovechó el enlace en vivo de la cadena deportiva parta hacer un pedido especial a los directivos del Real Garcilaso para este domingo: ser la mascota del club cuando enfrente a Universitario en el estadio Monumental por la última fecha del Clausura.

El reportero destacado por la cadena Fox Sports a Lima para la final de la Copa Libertadores hizo un paréntesis para hablar de su hinchaje. “Se viene la final de la Copa pero hago el aviso de servicio publico. El domingo juega Real Garcilaso, equipo del que soy y me encantaría estar ahí”, contó en vivo.

Acto seguido Maxi Palma hizo un pedido que al parecer tendrá rápida respuesta. “Si alguien encuentra un jugador de Real Garcilaso, al técnico, o a los dirigentes, tengo un sueño: Quiero entrar a la cancha de la mano de algún jugador como ‘mascotita’ no me molesto, salgo en la foto y me voy...", finalizó el hombre de Fox Sports ante la sorpresa de sus compañeros desde Buenos Aires.

Reportero de Fox Sports

Al parecer sería Jhoel Herrera, jugador de Real Garcilaso, el encargado de cumplir el deseo del uruguayo Maxi Palma, para hacerlo ingresar a la cancha y hacerse la ansiada foto con el equipo del cual se ha hecho hincha.