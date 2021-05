El mundo está lleno de buenas intenciones y la lista de fracasos también. Sporting Cristal ha vuelto a caer en la Copa Libertadores con el mismo estilo, ese donde tiene la pelota, falla goles y recibe goles. Su entrenador se acomoda el terno, repite el discurso y el hincha se cansa de golear en la Liga1 y andar de papelón en papelón cuando se viste internacionalmente. Racing les dio el último golpe ganando 2-0 y pudiendo golear.

Sporting Cristal ha tenido 20 tiros al arco en sus 4 partidos de Copa Libertadores y ha anotado un solo gol. Los puntos se suman cuando completas acertadamente un mano a mano, sabes cabecear o fallas poco atrás. Los puntos se suman cuando tu entrenador habla menos y propone más. Cristal no sabe meter un buen centro, Cristal no corta una jugada de ofensiva rival, no se le ve trabajo en pelota detenida y solo le falta aplaudir cuando lo atacan.

Jorge Cazulo dijo adiós diciembre y parece que la directiva y el comando técnico celeste pensaron que el fútbol puede jugarse sin volante de contención. Nunca ficharon un refuerzo, pensaron que Horacio Calcaterra podía duplicarse o algún juvenil iba a ‘explotar’. Falso, se engañaron. La Libertadores se juega cortando, pegando, a ‘cara de perro’ cuando te empiezan a dominar. Cristal es el ‘chico bueno’.

Horacio Calcaterra se ubica en la posición de Jorge Cazulo, pero no siente la función de ser el único volante de contención.

Muchos empezaron a ‘disparar’ las cualidades del marcador Jhilmar Lora y, si bien es un futbolista a seguir mirando ojalá que corrija detalles como en el primer gol de Racing que vino por su costado. Los centrales celestes, Merlo y González, son ‘duros’, lentos. De terror cuando viene alguien a velocidad. Allí es donde cubría Cazulo y donde hoy nadie aparece. Lo de Gerald Távara es intermitencia pura mientras, lo de Christofer Gonzales es, hace buen rato, ganarse un buen sueldo con muy poco.

Lo de Alejandro Hohberg también apunta a un nivel muy bajo y no tiene la calidad para aportar internacionalmente

Pero lo peor de Cristal está arriba. La Copa Libertadores no la vas a jugar con Joao Grimaldo o Percy Liza, que a duras penas podrían hacerle un gol a Binacional. La tienes que jugar con un ‘9′ de peso. Si alguien piensa que Alejandro Hohberg es un jugador de nivel internacional o un ‘falso 9′, pues los números dicen que en 16 partidos de Libertadores solo anotó una vez. Por eso no es extraño que ante Racing se perdiera un gol sin arquero.

Washington Corozo sigue 'peleado' con el gol: También falló ante Racing por Copa Libertadores. (ESPN)

Pero el punto señalado tiene que ser el extremo ecuatoriano Washington Corozo, al que algunos dicen “no hay que caerle”. Error. Hay que caerle, porque si tienes hasta 5 ‘mano a mano’ tienes que convertir. Más si vienes del extranjero, cobras miles de dólares al mes y te siguen poniendo de titular. Pero atención, ¿Acaso Cristal no sabía cuando fichó a Corozo que en 14 partidos entre Libertadores y Sudamericana no pudo hacer un solo gol?.

¿Dónde está la gerencia deportiva al momento de revisar estadísticas de refuerzos? ¿Para dónde van los más de 3 millones de dólares que entrega Conmebol por entrar a fase de grupos? Lo lógico es que una parte vaya para buenos fichajes. Párrafo aparte para Roberto Mosquera. Repetir y repetir “mi equipo dominó, este es el camino correcto y jugamos bien” luego de cada derrota, empate o triunfo es pensar que los tres resultados son lo mismo. Es creer que el hincha no se da cuenta.

Cristal es un manual de buenas intenciones. Esas que nunca valen puntos.

