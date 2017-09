Copa Perú: Mira cómo cancha en Cerro de Pasco se convierte en un campo nieve [VIDEO] 

La Copa Perúno solo es catalogada como el fútbol macho del Perú, ahora también lo es en toda Sudamérica, pues un encuentro de la etapa nacional disputado en la ciudad de Cerro de Pasco sorprendió a todos pues el campo en pocos minutos se cubrió de nieve y los jugadores tuvieron que soportar menos 15 grados centígrados.



En partido de Copa Perú entre Club Alipio Ponce y el Deportivo Municipal de Yanahuanca se realizó en el estadio 'Daniel Alcides Carrión', y todos los programas deportivos del continente resaltaron la rudeza de los jugadores del fútbol peruanopara afrontar las adversidad de un clima solo visto en las ligas de Rusia, Polonia o Islandia.



El encuentro de Copa Perú, que se disputó en Cerro de Pasco jamás fue suspendido, pese a que los jugadores no estaban preparados para soportar este clima y terminó igualado 2-2. que no benefició ninguno pues continúan fuera de los 24 primeros lugares que dan acceso a la siguiente ronda.



La Copa Perú entra a su fase final en la etapa Nacional y ahora Deportivo Municipal de Yanahuanca tendrá que sumar puntos enm la próxima fecha ante Sport La Vid y León de Huánuco. En tanto que Alipio Ponce se medirá con Defensor Laure Sur y Asociación Deportiva Tarma.