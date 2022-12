Las lágrimas no pararon. Un intenso momento se vivió tras finalizar el Corea del Sur vs. Portugal, ya que esperaron el resultado de Uruguay vs. Ghana y, tras ello, celebraron con gritos emotivos su pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Tras el fin del encuentro, los surcoreanos se quedaron en el campo siguiendo con móviles el partido de la Celeste, ya que un tercer gol habría dado la clasificación a los uruguayos. Tuvo que esperar todo el equipo de Corea del Sur por prácticamente diez minutos.

La tensión y los nervios dejaron paso a la felicidad plena de los futbolistas, la expedición entera, que se fue al fondo donde estaba la mayoría de sus seguidores para festejar el éxito.

El final del partido entre uruguayos y ghaneses fue acogido con un inmenso grito de alegría por los jugadores asiáticos, que volvían a meterse en octavos doce años después.

¿Cómo fue el gol de la victoria de Corea del Sur?

Con el reloj corriendo y sin nada que perder, Corea del Sur se lanzó al ataque en los últimos 20 minutos, convirtiendo el encuentro en intercambio de golpes en el que Corea encontró el tanto.

Una carrera por todo el campo de Heung-min acabó con un pase de la estrella surcoreana a su compañero Hee-chan, que había entrado por Kang In-Lee (81).

Hee-chan ganó el mano a mano con el portero Diogo Costa para dar la victoria y la clasificación a Corea del Sur (90+1).