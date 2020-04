Coronavirus: A los 36 años, volvió a Universidad de Chile, club donde vivió sus mejores años como futbolista profesional y con la ilusión de jugar por largo tiempo más ahí, pero la pandemia obligaría a Walter Montillo a dejar el fútbol antes de lo pensando, sobre todo tras el fallecimiento de su padre por esta enfermedad y de su abuelo, todo en menos de una semana.

El 1 de abril, Oscar Montillo, abuelo del volante de la U. de Chile, perdió la vida a los 91 años y seis días después falleció su padre Walter Oscar Montillo, a los 61 años, en este caso, sí se comprobó que era portador del mortal coronavirus. Estos dos duros golpes en la vida de la ‘Ardilla’ hicieron que la idea del retiro tome fuerza, según confesó en entrevista con el diario El Mercurio de Chile.

“Me tocó la bolilla a mi. Desde lejos, en cuarentena, uno no puede ayudar y eso es lo que más duele, porque a la distancia uno no puede hacer mucho. Una vez que aíslan a las personas, uno tiene que empezar a creer en las personas y rogar que todo salga bien”, reconoció el volante nacido en Lanús y que empezó su carrera en San Lorenzo de Almagro.

Montillo reconoció que tras el fallecimiento de su padre, su mamá ha quedado internada y aislada “pero no presenta ningún síntoma”, aseguró. Aunque eso no es sinónimo de tranquilidad porque aún faltan una serie de exámenes. "Le van a hacer otro test y esperamos que no arroje nada. Si sale negativo, le dan el alta. Este virus es muy peligroso.

Enviamos nuestras condolencias a los familiares y cercanos de Walter Montillo, quien el día de hoy sufrió el sensible fallecimiento de su padre Walter Óscar, deceso que se suma al de su abuelo Óscar, durante los últimos días.



Fuerza, @Montil10. Los azules estamos contigo. pic.twitter.com/i2Sl9hxMUs — Universidad de Chile (@udechile) April 7, 2020

Una relación que se estaba retomando

El fallecimiento del padre de Walter Montillo fue un golpe muy duro para el futbolista que reconoció que no llevaba una buena relación con él. “Estábamos distanciados cerca de seis años y el año pasado empezamos a hablar nuevamente. Íbamos de a poco y pasó esto. Me golpeó lo de mi viejo. Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, arreglar todo antes, pero no tuvimos la chance. A veces la vida golpea pero hay que seguir y ponerle el pecho”.

Y tras tantas cosas, el retiro en 2020 parece ser inminente. “Por el momento, este es el último año que voy a jugar. Luego evaluaré si estoy para seguir o para dar un paso al costado. Es una decisión familiar pero quiero que la U sea mi último equipo. Quiero irme siendo importante en la cancha y ojalá, siendo campeón”.

