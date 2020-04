Coronavirus en Colombia | Faustino Asprilla, el crack de la selección de Colombia, uno de los mejores goleadores de Sudamérica no es precisamente el mejor de los empresarios. Luego de iniciar su negocio de preservativos el mundialista de Estados Unidos 1994 y Francia 98 no tuvo grandes resultados con su emprendimiento y en medio del remanente de devoluciones el colombiano vio una nueva oportunidad de negocio.

Hace cuatro años Faustino Asprilla lanzó su propia marca de preservativos “Tino”, en honor al apodo con el que se hizo famoso en todo el mundo. Al igual que el resto de empresarios el delantero de la selección de Colombia experimenta un momento de crisis ante la falta de venta por la cuarentena. Es así que el goleador decidió vender sus condones “on line”.

“Aquí me quedaron en mi casa muchísimos condones y quiero que me ayuden a gastarlos, porque a mí me queda muy complicado gastarlos todos”, dijo a modo de broma Faustino Asprilla desde su cuenta oficial de Twitter.

Coronavirus en Colombia | Faustino Asprilla aprovecha para rematar sus condones cuarentena

En las imágenes el ‘Tino’ estaba sentado en la sala de su casa en el Valle del Cauca, rodeado por decenas de preservativos desperdigados en el piso y apeló a la paternidad responsable de sus compatriotas para que adquieran su producto. “De pronto llenarse de hijos con este virus no da, así que les voy a dar un link para conseguir estos condones más que a mitad de precio”, añadió el futbolista de 50 años.

Un medio periodístico colombiano resaltó que esta cuarentena podría tener incidencia en la tasa de natalidad, no solo por la frecuencia de las relaciones sexuales en las parejas y donde la demanda profilácticos a aumentado considerablemente, ante esta situación el 'Tino’ no quiso quedarse fuera de la ola.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia reportó 906 casos de personas infectadas de coronavirus en todo su territorio. El salto de muertes a causa del virus asciende a 16.