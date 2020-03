Coronavirus en Argentina | Alexander Caniggia, hijo del recordado jugador de la selección argentina, Claudio Paul Caniggia se suma ala lista de famosos que han roto la cuarentena obligatoria que decretó La República Argentina, en medio de la pandemia por COVID-19. El youtuber fue detenido el fin de semana por la Gendarmería Nacional, junto a su novia, y camino a La Plata.

El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis fue detenido junto a Macarena Herrera, su novia, y ninguno tenía permiso para circular y tampoco justificaron las razones para estar en las calles por lo que el Juez Federal, Luis Armella, ordenó presión domiciliaria, teniendo en cuenta que la conducta era reincidente, pues días antes también fue detenido manejando sin autorización.

Alex Caniggia fue trasladado a su casa en Puerto Madero, y la novia un condominio en Ezeiza y el auto que manejaba fue enviado al depósito. El Hijo del ‘Pájaro’ aprovechó su cuenta de Instagram para graficar su situación.

“Pijudo activo, en el Uno no me gana nadie. No tengo rival. Huy, estas cartas más pedorras (eructa). En casa, acá, jugando al uno”, se lo escucha decir a Alexander, intercalando en su parlamento palabras de difícil entendimiento, y dejando el consejo sobre su accionar incumplido: “Quédate en casa”.

En tanto la policía argentina recuerda que ya suman 8 315 personas detenidas y 1 087 vehículos retenidos. “Violar la cuarentena es un delito”, señaló la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en una entrevista con CNN Radio. "“Hay una minoría a la que le cuesta entender que hay que respetar la importancia del aislamiento total. El Papa dijo que nadie se salva solo. El que no entiende esto, no entiende nada”.