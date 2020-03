Coronavirus en Perú | El aislamiento es social, pero no emocional. Carlos Zabrano, zaguero de Boca Juniors, y referente de la selección peruana decidió no permanecer indiferente a la situación que viven sus vecinos del Callao que no fueron beneficiados con el bono de 380 soles que entregó el estado para solventar el tiempo sin trabajar durante esta cuarentena por el Covid- 19.

Carlos Zambrano se encuentra en Buenos Aires y desde allí no dudó en enviar una partida económica y ayudar a su querido Callao. “Hoy con mi mejor equipo (Mis viejitos y mi Hermanito) decidimos hacer algo por esta gente que en realidad si la pasa mal, personas que por una u otra razón fueron al final no pudieron recibir el bonus del estado”, señaló el zaguero de Boca Juniors.

El defensor de la selección peruana agradeció la fortuna de tner recurso y compartirlos. “Sábado 28 día de mi San Juditas arrancamos con las entregas de unas pequeñas canasta de víveres y hoy domingo seguimos. Gracias a Dios pudimos arrancar muchas sonrisas bonitas y de agradecimiento recibimos muchas bendiciones, suficientes como para sentirnos bien y tranquilos. Desde aquí Invoco a mis amigos que Papalindo los bendice y gozan de una economía estable se unan a la causa y colaboren con el prójimo existe mil maneras de hacerlo”, publicó el León en su cuenta de Instagram.

Carlos Zambrano y su familia ayudaron a vecinos del Callao con víveres en medio de cuarentena

El jugador de Boca Juniors terminó con algunas reflexiones y una propuesta. “Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan” contó el León que además hizo un agradecimiento especial. “Darle las gracias a mis Amigos de la Policía Nacional del Perú!!!!!! PRODRIAMOS TRANSFORMARLO EN UN CHALLENGE pero ya depende de cada uno #yomequedoencasa”