Coronarivus en Portugal | Cristiano Ronaldo, la estrella de Juventus, entró en en ese cuestionable grupo de personas que han decidido romper la regla #Quédateencasa para hacerle frente al temido COVID-19 y el delantero no resistió más el confinamiento social y no resistió la tentación de salir a la calle junto a su pareja, Georgina Rodríguez y no ha tardado en recibir una ola de criticas en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo se ha podido librar por el momento del coronavirus, pero no ha podido deshacerse de los paparazzi quienes esperan afuera de su nueva casa de Funchal y han sido estos los que rápidamente han remitido a diarios como The Sun y otros medios de Europa las imágenes del jugador de la Juventus con su familia paseando por un malecón no muy lejos de casa.

La decisión de Cristiano Ronaldo no ha roto ninguna ley en Portugal, pues el aislamiento social tiene algunas excepciones, pues el gobierno luso brinda permiso para a los padres para acompañar a sus hijos durante “breves períodos”de recreación al aire libre como hacer unos paseos cortos y adquirir servicios de primera necesidad.

La estrella de la Juventus salió ala calle en short y una casaca beige, empujando en cochecito de su hija Eva junto a Georgina Rodríguez, quien transitaba con pantalón deportivo negro, zapatillas y un una polera rosada y hacía rodar el coche de su Mateo. La pareja mantenía el distanciamiento social que se recomienda, en donde la modelo española estaba tres metros por delante del portugués.

Cristiano Ronaldo ya lleva 25 días en Portugal cuando se anunció la cuarentena obligatoria en cuarentena en Italia, donde el virus ha cobrado miles de vidas. Hoy Portugal reporta haber superado las 100 primera víctimas fatales y más de 5.170 personas infectadas, una cifra que va en aumento.

Ante esta situación Portugal dictó este jueves el estado de emergencia durante 15 días y de este modo evitar el avance de del COVID-19, y se ha dispuesto permanecer confinados en sus casas, cerrando comercios no esenciales y cerró sus fronteras con España. Sin embargo esta cuarentena no es obligatoria.