Coronavirus: A mal tiempo, buena cara. Bajo esa premisa, parece que vive sus días Ezequiel Garay, el primer futbolista de LaLiga de España en ser diagnosticado con el virus que se mantiene aislado de los miembros de su familia, para evitar contagiarlos. Si bien el momento es complicado, nada le quita la sonrisa.

Lo decimos por el divertido video que compartió el argentino mediante su cuenta de Instagram, en el que se disfrazó de un tigre y bailó a lo Jennifer López, la famosa actriz y cantante. Vale decir que todo se trató de un reto que cumplió Garay, impuesto por su esposa, la influencer y presentadora Tamara Gorro.

“Porque estoy encerrado. Porque pronto se acaba mi aislamiento. Porque estoy feliz por mi rodilla. Porque hay que inventar. Porque hay que reír. Porque hay que distraerse. Porque mi mujer me retó en el challenge que viralizó en Instagram. Por esto y mucho más, he hecho este vídeo. Y lo más sorprendente es que mi rodilla me limita los pasos, pero me deja bailar. ¿Os habéis reído de mí o conmigo? OBJETIVO CUMPLIDO. #G24 #bailaconlagorro”, fue el texto del defensa del Valencia, con el que acompañó el video.

La publicación que compartió Ezequiel Garay.

El comunicado oficial

El Valencia anunció, hace casi un par de semanas, que se detectaron cinco casos de coronavirus “entre técnicos y jugadores del primer equipo”, uno de ellos el defensa argentino Ezequiel Garay, lesionado de gravedad, que confirmó estar afectado por el COVID-19 en las redes sociales.

“El Valencia CF comunica que se han detectado cinco casos positivos de coronavirus COVID-19 de técnicos y jugadores del primer equipo. Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento”, señaló el club español.

